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Академия корпоративного обучения работает создана для тех, кто:
- Изучает иностранный язык или мечтает начать изучение
- Организует обучение для своей компании
- Ищет преподавателя для себя или своего ребенка
- Мечтает совмещать заграничные путешествия и языковое обучение
- Планирует отправить своих детей на каникулы в языковой детский лагерь
- Рассматривает вариант получения образования за рубежом
"Академия корпоративного обучения" - это компания, которая поможет вам решить эти вопросы.
У нас есть большой опыт в организации корпоративного и индивидуального обучения.
Наши преподаватели - профессионалы, с которыми интересно учить язык.
Мы работаем напрямую со множеством школ в разных странах мира. Это гарантирует невысокие цены без лишних доплат.
Где бы вы не находились, мы забронируем вам поездку или найдем лучшего преподавателя.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|12400 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Ул.Тверская, д.18, к.1
|не указано
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