Академия корпоративного обучения работает создана для тех, кто:

- Изучает иностранный язык или мечтает начать изучение

- Организует обучение для своей компании

- Ищет преподавателя для себя или своего ребенка

- Мечтает совмещать заграничные путешествия и языковое обучение

- Планирует отправить своих детей на каникулы в языковой детский лагерь

- Рассматривает вариант получения образования за рубежом



"Академия корпоративного обучения" - это компания, которая поможет вам решить эти вопросы.

У нас есть большой опыт в организации корпоративного и индивидуального обучения.

Наши преподаватели - профессионалы, с которыми интересно учить язык.

Мы работаем напрямую со множеством школ в разных странах мира. Это гарантирует невысокие цены без лишних доплат.

Где бы вы не находились, мы забронируем вам поездку или найдем лучшего преподавателя.