Академия Корпоративного Обучения

Дата основания

2007 г.

Минимальная стоимость

12400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

1550 ₽/ак.час

Академия корпоративного обучения работает создана для тех, кто:
- Изучает иностранный язык или мечтает начать изучение
- Организует обучение для своей компании
- Ищет преподавателя для себя или своего ребенка
- Мечтает совмещать заграничные путешествия и языковое обучение
- Планирует отправить своих детей на каникулы в языковой детский лагерь
- Рассматривает вариант получения образования за рубежом

"Академия корпоративного обучения" - это компания, которая поможет вам решить эти вопросы.
У нас есть большой опыт в организации корпоративного и индивидуального обучения.
Наши преподаватели - профессионалы, с которыми интересно учить язык.
Мы работаем напрямую со множеством школ в разных странах мира. Это гарантирует невысокие цены без лишних доплат.
Где бы вы не находились, мы забронируем вам поездку или найдем лучшего преподавателя.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 12400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Ул.Тверская, д.18, к.1 не указано Записаться на урок

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