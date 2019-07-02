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Alfa School - онлайн школа иностранных языков.
12 языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, иврит, китайский, японский, чешский, корейский, португальский, русский как иностранный.
Наши преимущества:
- возможность обучаться в любое время и в комфортной обстановке
- индивидуальный подход к каждому ученику
- преподаватель мотивирует и следит за прогрессом ученика
- ученик бесплатно обеспечен всеми учебными материалами.
Благодаря занятиям Вы улучшите коммуникативные навыки, знания грамматики или освоите правила бизнес-общения и деловой переписки.
Преподаватели Alfa School — это люди с высшим лингвистическим и педагогическим образованием:
- опытом работы от 3 лет
- 80 % преподавателей имеют красный диплом
- многие преподаватели проживают в странах преподаваемого языка.
Пробное занятие бесплатное и проходит именно с тем преподавателем, который будет проводить ученику регулярные занятия.
Записаться на пробное занятие можно вот тут: https://alfaschool. ru/request/
Позвоните нам! Будем рады ответить на все Ваши вопросы: +7 (499) 643 42 05
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий английский (русскоговорящий преподаватель)
|6 ч.
|8640 за курс
|Деловой английский и подготовка к экзаменам (русскоговорящий преподаватель)
|6 ч.
|10800 за курс
|Общий английский (носитель языка)
|6 ч.
|15840 за курс
|Деловой английский и подготовка к экзаменам (носитель языка)
|6 ч.
|19800 за курс
|Заговори за 10 занятий
|10 ч.
|13680 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Новокосино, метро Новокосино, Суздальская ул.
|не указано
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