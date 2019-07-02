Alfa School - онлайн школа иностранных языков

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

8640 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

1080 ₽/ак.час

Alfa School - онлайн школа иностранных языков.

12 языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, иврит, китайский, японский, чешский, корейский, португальский, русский как иностранный.

Наши преимущества:

- возможность обучаться в любое время и в комфортной обстановке

- индивидуальный подход к каждому ученику

- преподаватель мотивирует и следит за прогрессом ученика

- ученик бесплатно обеспечен всеми учебными материалами.

 

Благодаря занятиям Вы улучшите коммуникативные навыки, знания грамматики или освоите правила бизнес-общения и деловой переписки.

 

Преподаватели Alfa School — это люди с высшим лингвистическим и педагогическим образованием:

- опытом работы от 3 лет

- 80 % преподавателей имеют красный диплом

- многие преподаватели проживают в странах преподаваемого языка.

 

Пробное занятие бесплатное и проходит именно с тем преподавателем, который будет проводить ученику регулярные занятия.

 

Записаться на пробное занятие можно вот тут: https://alfaschool. ru/request/

Позвоните нам! Будем рады ответить на все Ваши вопросы: +7 (499) 643 42 05

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский (русскоговорящий преподаватель) 6 ч. 8640 за курс
Деловой английский и подготовка к экзаменам (русскоговорящий преподаватель) 6 ч. 10800 за курс
Общий английский (носитель языка) 6 ч. 15840 за курс
Деловой английский и подготовка к экзаменам (носитель языка) 6 ч. 19800 за курс
Заговори за 10 занятий 10 ч. 13680 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Новокосино, метро Новокосино, Суздальская ул. не указано Записаться на урок

Отзывы

Anna_D
3 года назад
Отдали сына заниматься китайским языком. Ребенку все нравится, преподаватель Динара очень интересно ведёт уроки. Приятно видеть, что мотивация у ребёнка не угасает, а наоборот, растёт с каждым днем. Спасибо большое Динаре и коллективу Alfa School.
Irina_Bokova
3 года назад
Хорошая школа! Привела ребенка на английский, в итоге пошла учить ещё и французский сама :) Очень классные преподаватели, в школе очень серьезный конкурс, так что всякие проходимцы и студенты с опытом работы в две недели отсекаются ;)
SvetlanaN
3 года назад
Я сначала немного стеснялась, так как не совсем понимала принцып изучения языка по скайп. Были сомнения, что буду плохо слышать преподавателя, преподаватель будет плохо слышать меня, и в итоге все это скатится в глухой телефон. Но я была приятно удивлена качеством услуг, которые предоставляют Alfa School: у преподавателя были хорошие звук и картинка, а главное, что через пару занятий я вообще уже перестала обращать внимание на то что преподаватель находится на экране компьютера, а не сидит рядом. Занимаюсь в удобное время, преподаватель - настоящее чудо. Сами ребята из школы очень отзывчивые, всегда идут на встречу если вдруг я где-то накосячу (smiley) Спасибо вам!
DmitriyT
3 года назад
Всегда хотел свободно общаться и писать на английском языке, но, к сожалению, школьных и ВУЗовских знаний было недостаточно. Более года занимался английским в Alfa School, все еще не могу поверить своим результатом. С удовольствием использую английский в поездках, хоть до уровня носителя мне еще и далеко. Спасибо вам!
Vyacheslav
3 года назад
Полтора года назад возникла необходимость готовиться к собеседованию на английском языке. Очень благодарен Марии и команде Alfa School за отличный результат и великолепный подход к моей задаче!
ElenaS
3 года назад
Хочу выразить благодарность Alfa School. Моя старшая дочь занималась в школе с преподавательницей Натальей немецким, так как были проблемы с языком. Теперь она свободно им пользуется и заканчивает учебу в немецкой гимназии. Кстати, теперь в Альфе занимается еще и младшая дочь, но теперь обе девочки переключились на английский язык. Всем очень довольны!

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