Alfa School - онлайн школа иностранных языков.

12 языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, иврит, китайский, японский, чешский, корейский, португальский, русский как иностранный.

Наши преимущества:

- возможность обучаться в любое время и в комфортной обстановке

- индивидуальный подход к каждому ученику

- преподаватель мотивирует и следит за прогрессом ученика

- ученик бесплатно обеспечен всеми учебными материалами.

Благодаря занятиям Вы улучшите коммуникативные навыки, знания грамматики или освоите правила бизнес-общения и деловой переписки.

Преподаватели Alfa School — это люди с высшим лингвистическим и педагогическим образованием:

- опытом работы от 3 лет

- 80 % преподавателей имеют красный диплом

- многие преподаватели проживают в странах преподаваемого языка.

Пробное занятие бесплатное и проходит именно с тем преподавателем, который будет проводить ученику регулярные занятия.

Записаться на пробное занятие можно вот тут: https://alfaschool. ru/request/

Позвоните нам! Будем рады ответить на все Ваши вопросы: +7 (499) 643 42 05