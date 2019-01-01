Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты.



– Эффективная методика обучения с акцентом на профильные предметы



– Разнообразные форматы обучения с 1 по 11 класс: очно и онлайн, в группе и индивидуально



– Обучение по двум программам: российской и британской; получение двойного аттестата



– Более 20 лет опыта подготовки учащихся к поступлению в ведущие российские и зарубежные вузы



– Мы являемся единственной международной школой на территории Российской Федерации, выпускник которой поступил в The University of Oxford.



– В 2016-2017 году 14 выпускников поступили в ведущие британские, американские и европейские университеты; 7 в МГИМО, 19 в МГУ, 18 в ВШЭ.



– У нас можно сдать британские школьные экзамены A-level и GCSE, а также вступительные экзамены в Оксфорд и Кембридж.