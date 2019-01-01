Алгоритм

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

60000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты.

– Эффективная методика обучения с акцентом на профильные предметы

– Разнообразные форматы обучения с 1 по 11 класс: очно и онлайн, в группе и индивидуально

– Обучение по двум программам: российской и британской; получение двойного аттестата

– Более 20 лет опыта подготовки учащихся к поступлению в ведущие российские и зарубежные вузы

– Мы являемся единственной международной школой на территории Российской Федерации, выпускник которой поступил в The University of Oxford.

– В 2016-2017 году 14 выпускников поступили в ведущие британские, американские и европейские университеты; 7 в МГИМО, 19 в МГУ, 18 в ВШЭ.

– У нас можно сдать британские школьные экзамены A-level и GCSE, а также вступительные экзамены в Оксфорд и Кембридж.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 96 ч. 60000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Лубянка, Новая площадь 8/2 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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