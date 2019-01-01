Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
60000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты.
– Эффективная методика обучения с акцентом на профильные предметы
– Разнообразные форматы обучения с 1 по 11 класс: очно и онлайн, в группе и индивидуально
– Обучение по двум программам: российской и британской; получение двойного аттестата
– Более 20 лет опыта подготовки учащихся к поступлению в ведущие российские и зарубежные вузы
– Мы являемся единственной международной школой на территории Российской Федерации, выпускник которой поступил в The University of Oxford.
– В 2016-2017 году 14 выпускников поступили в ведущие британские, американские и европейские университеты; 7 в МГИМО, 19 в МГУ, 18 в ВШЭ.
– У нас можно сдать британские школьные экзамены A-level и GCSE, а также вступительные экзамены в Оксфорд и Кембридж.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|96 ч.
|60000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Лубянка, Новая площадь 8/2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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