Alma Mater School

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

7450 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

745 ₽/ак.час

Школа Alma Mater создана группой университетских преподавателей с учеными степенями и соответственно в штат принимаем только коллег, которые равны нам или превосходят по талантам, владению языками и умению работать со студентами.

Наша школа небольшая, у нас около 50 преподавателей на все языки и расширяться мы не планируем, так как работать в режиме конвейера для нас недопустимо. Для нас важно уделять максимум внимания каждому студенту, решать конкретно его проблемы и учить его по скроенной под него программе с учетом его задач, сроков, особенностей.

Мы уверенно справимся с любой задачей, связанной с обучением английскому языку. Готовим к экзаменам, к переселению в США, Канаду и прочие англоязычные страны. Готовим к поступлению в ВУЗы.

Качественно учим языку с нуля, без пробелов. Каждого вновь поступившего студента тестируем, и если требуется – проводим коррекционный курс, чтобы разобрать хаос в знаниях, убрать «дыры», привести текущий уровень языка в порядок и пойти дальше.

Наша задача – чтобы студенты не просто разговорились на английском, но имели правильный язык.

Единственная проблема, которая может возникнуть в нашей школе у новых студентов – это отсутствие свободных мест в расписании. Такое бывает, мы действительно не можем взять всех, мы небольшая школа.

Но если мы взяли студента – мы взяли на себя ответственность, и мы дадим ему максимум плане обучения.

 

Формат обучения:

Индивидуальные уроки по скайпу.

Возможно обучение 2х и до 4х студентов одновременно. Стоимость обучения для таких случаев складывается так: 100% оплата абонемента за первого студента и 50% за всех последующих.

 

Программы:

- Тренинги для прохождения любого английского экзамена. Знаем регламенты и форматы проведения, готовим уверенно и на совесть.

- Повышаем уровень с А0 до С2. Готовим по методам оценки и обучения CEFR, в результате объём знаний полностью соответствует пройденному уровню с точки зрения «английской» стороны, можно сдавать экзамен.

- Помогаем профессионалам подготовить английский язык до требуемого уровня при профессиональной миграции.

- Делаем курсы с упором на медицинскую, финансовую, техническую лексику.

- Развиваем разговорный язык с любого уровня до свободного владения.

 

Преимущества:

- максимум внимания к программе обучения и результатам каждого студента

- ежемесячный контроль результатов обучения и предоставление отчетности с комментариями методистов и преподавателей

- действительно сильные университетские преподаватели с учеными степенями и большим опытом

- быстрое реагирование на любое обращение студента

- тщательная организация всех процессов, как административных, так и образовательных



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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 10 ч. 7450 за курс
Английский по скайпу 10 ч. 7450 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

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