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Школа Alma Mater создана группой университетских преподавателей с учеными степенями и соответственно в штат принимаем только коллег, которые равны нам или превосходят по талантам, владению языками и умению работать со студентами.
Наша школа небольшая, у нас около 50 преподавателей на все языки и расширяться мы не планируем, так как работать в режиме конвейера для нас недопустимо. Для нас важно уделять максимум внимания каждому студенту, решать конкретно его проблемы и учить его по скроенной под него программе с учетом его задач, сроков, особенностей.
Мы уверенно справимся с любой задачей, связанной с обучением английскому языку. Готовим к экзаменам, к переселению в США, Канаду и прочие англоязычные страны. Готовим к поступлению в ВУЗы.
Качественно учим языку с нуля, без пробелов. Каждого вновь поступившего студента тестируем, и если требуется – проводим коррекционный курс, чтобы разобрать хаос в знаниях, убрать «дыры», привести текущий уровень языка в порядок и пойти дальше.
Наша задача – чтобы студенты не просто разговорились на английском, но имели правильный язык.
Единственная проблема, которая может возникнуть в нашей школе у новых студентов – это отсутствие свободных мест в расписании. Такое бывает, мы действительно не можем взять всех, мы небольшая школа.
Но если мы взяли студента – мы взяли на себя ответственность, и мы дадим ему максимум плане обучения.
Формат обучения:
Индивидуальные уроки по скайпу.
Возможно обучение 2х и до 4х студентов одновременно. Стоимость обучения для таких случаев складывается так: 100% оплата абонемента за первого студента и 50% за всех последующих.
Программы:
- Тренинги для прохождения любого английского экзамена. Знаем регламенты и форматы проведения, готовим уверенно и на совесть.
- Повышаем уровень с А0 до С2. Готовим по методам оценки и обучения CEFR, в результате объём знаний полностью соответствует пройденному уровню с точки зрения «английской» стороны, можно сдавать экзамен.
- Помогаем профессионалам подготовить английский язык до требуемого уровня при профессиональной миграции.
- Делаем курсы с упором на медицинскую, финансовую, техническую лексику.
- Развиваем разговорный язык с любого уровня до свободного владения.
Преимущества:
- максимум внимания к программе обучения и результатам каждого студента
- ежемесячный контроль результатов обучения и предоставление отчетности с комментариями методистов и преподавателей
- действительно сильные университетские преподаватели с учеными степенями и большим опытом
- быстрое реагирование на любое обращение студента
- тщательная организация всех процессов, как административных, так и образовательных
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|10 ч.
|7450 за курс
|Английский по скайпу
|10 ч.
|7450 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва
|не указано
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