Школа Alma Mater создана группой университетских преподавателей с учеными степенями и соответственно в штат принимаем только коллег, которые равны нам или превосходят по талантам, владению языками и умению работать со студентами.

Наша школа небольшая, у нас около 50 преподавателей на все языки и расширяться мы не планируем, так как работать в режиме конвейера для нас недопустимо. Для нас важно уделять максимум внимания каждому студенту, решать конкретно его проблемы и учить его по скроенной под него программе с учетом его задач, сроков, особенностей.

Мы уверенно справимся с любой задачей, связанной с обучением английскому языку. Готовим к экзаменам, к переселению в США, Канаду и прочие англоязычные страны. Готовим к поступлению в ВУЗы.

Качественно учим языку с нуля, без пробелов. Каждого вновь поступившего студента тестируем, и если требуется – проводим коррекционный курс, чтобы разобрать хаос в знаниях, убрать «дыры», привести текущий уровень языка в порядок и пойти дальше.

Наша задача – чтобы студенты не просто разговорились на английском, но имели правильный язык.

Единственная проблема, которая может возникнуть в нашей школе у новых студентов – это отсутствие свободных мест в расписании. Такое бывает, мы действительно не можем взять всех, мы небольшая школа.

Но если мы взяли студента – мы взяли на себя ответственность, и мы дадим ему максимум плане обучения.

Формат обучения:

Индивидуальные уроки по скайпу.

Возможно обучение 2х и до 4х студентов одновременно. Стоимость обучения для таких случаев складывается так: 100% оплата абонемента за первого студента и 50% за всех последующих.

Программы:

- Тренинги для прохождения любого английского экзамена. Знаем регламенты и форматы проведения, готовим уверенно и на совесть.

- Повышаем уровень с А0 до С2. Готовим по методам оценки и обучения CEFR, в результате объём знаний полностью соответствует пройденному уровню с точки зрения «английской» стороны, можно сдавать экзамен.

- Помогаем профессионалам подготовить английский язык до требуемого уровня при профессиональной миграции.

- Делаем курсы с упором на медицинскую, финансовую, техническую лексику.

- Развиваем разговорный язык с любого уровня до свободного владения.

Преимущества:

- максимум внимания к программе обучения и результатам каждого студента

- ежемесячный контроль результатов обучения и предоставление отчетности с комментариями методистов и преподавателей

- действительно сильные университетские преподаватели с учеными степенями и большим опытом

- быстрое реагирование на любое обращение студента

- тщательная организация всех процессов, как административных, так и образовательных





