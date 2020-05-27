American Club of Education – одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка.

А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения.

В отличие от многих профильных онлайн школ, ACE предлагает дистанционное обучение не только индивидуально, но и в группах.

Отличительными особенностями этой школы являются:

Очень сильный, а главное стабильный преподавательский состав. В области дополнительного образования текучка кадров – обычное явление. Но тут иначе: большинство преподавателей ACE работают здесь от 4 лет и более;

Большой штат носителей языка и bilingual преподавателей. Все дипломированные и с опытом, у большинства есть сертификаты CELTA, DELTA, TEFL, TESOL и т.п;

Своя методика обучения, которая базируется на сочетании коммуникативной и традиционной методик обучения английскому. В сочетании с сильным педагогом методика даёт отличные результаты, что подтверждается сотнями положительных отзывов от студентов;

Хороший сервис и отзывчивые менеджеры. На этот параметр мало обращают внимания, но именно от сервиса наполовину в итоге будет зависеть Ваше впечатление от обучения. Здесь с этим всё в порядке.

Что касается программ онлайн занятий, то тут есть из чего выбрать:

- Общий курс английского – подойдёт тем, кто хочет комплексно осваивать язык в среднем темпе;

- Интенсивные программы обучения за короткий срок;

- Разговорный английский язык – в данном курсе фокус смещен на практическую и разговорную часть английского, а грамматики нет вообще;

- Подготовка к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, кембриджские экзамены и т.д.);

- Программы для школьников: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;

- Английский с носителем языка – программа для уровней Intermediate и выше;

- Английский для начинающих;