American Club of Education

Первый урок бесплатно
Множество программ обучения

Дата основания

1997 г.

Минимальная стоимость

6800 ₽/курс

Кол-во филиалов

5

Средняя стоимость

340 ₽/ак.час
American Club of Education – одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка.
А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения.
В отличие от многих профильных онлайн школ, ACE предлагает дистанционное обучение не только индивидуально, но и в группах.
Отличительными особенностями этой школы являются:
 
  • Очень сильный, а главное стабильный преподавательский состав. В области дополнительного образования текучка кадров – обычное явление. Но тут иначе: большинство преподавателей ACE работают здесь от 4 лет и более;
  • Большой штат носителей языка и bilingual преподавателей. Все дипломированные и с опытом, у большинства есть сертификаты CELTA, DELTA, TEFL, TESOL и т.п;
  • Своя методика обучения, которая базируется на сочетании коммуникативной и традиционной методик обучения английскому. В сочетании с сильным педагогом методика даёт отличные результаты, что подтверждается сотнями положительных отзывов от студентов;
  • Хороший сервис и отзывчивые менеджеры. На этот параметр мало обращают внимания, но именно от сервиса наполовину в итоге будет зависеть Ваше впечатление от обучения. Здесь с этим всё в порядке.
 
Что касается программ онлайн занятий, то тут есть из чего выбрать:
 
- Общий курс английского – подойдёт тем, кто хочет комплексно осваивать язык в среднем темпе;
- Интенсивные программы обучения за короткий срок;
- Разговорный английский язык – в данном курсе фокус смещен на практическую и разговорную часть английского, а грамматики нет вообще;
- Подготовка к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, кембриджские экзамены и т.д.);
- Программы для школьников: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
- Английский с носителем языка – программа для уровней Intermediate и выше;
- Английский для начинающих;
- Специализированные программы (30 программ обучения, от финансового английского, до авиационного английского и т.д.)
 
В заключение стоит отметить прозрачные цены и гибкую систему скидок, а также пробный урок – тут он бесплатный, и проходит именно в той группе или с тем педагогом, где Вы потом будет учиться, если всё подойдёт.
 
Минимальная стоимость занятия в группе онлайн: 6400руб./мес.
Длительность урока: 2 или 3 ак. ч. (90 или 135 мин.)
Бесплатное пробное занятие: есть
Перенос/отмена уроков: есть
 
Больше информации на сайте этой школы английского языка
 
Видео о школе на ее канале на YouTube
Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 84 ч. 27700 за курс
Интенсивный курс 84 ч. 27700 за курс
Курс подготовки к ЕГЭ 96 ч. 36400 за курс
Курс разговорного английского 84 ч. 27700 за курс
Бизнес-английский 84 ч. 29700 за курс
Английский по скайпу 16 ч. 6800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Мерзляковский пер., дом 13 стр.3 неизвестно Записаться на урок
Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Скатертный переулок, дом 8/1 стр. 1 неизвестно Записаться на урок
Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Калашный переулок, дом 7 неизвестно Записаться на урок
Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Никитский бульвар, дом 12 неизвестно Записаться на урок
Москва, район Соколиная Гора, метро Шоссе Энтузиастов, Шоссе Энтузиастов, 31/2 неизвестно Записаться на урок

Отзывы

Denis9090
27 мая 2020 | 17:52
Юджин самый лучший преподаватель! Рассказывает всё очень понятно, плюс его подход к домашнему заданию очень крутой , ни какой зубрежки, очень нравится!)
Maxim90
28 мая 2020 | 11:24
Был здесь на онлайн уроке разговорного клуба, очень понравилось как преподаватель подбирал темы для разговора , 1,5 часа пролетали на одном дыхании. Цена тоже подошла, спасибо))
olga.makarceva
28 мая 2020 | 11:56
Записывалась в этом центре на онлайн урок, менеджеры достаточно долго перезванивали по моей заявке, но в итоге перезвонили. Так как у меня начальный уровень, была у преподавателя Гаянэ, она очень хорошо и понятно объясняет. Ещё приятно удивило, что первый урок бесплатный, ни кто тебя не дергает, связь хорошая, почти не зависала, в общем занимаюсь с удовольствием. Гаянэ вы лучшая!)
Damien
1 июня 2020 | 11:03
Был на онлайн уроке по Скайпу, связь конечно так себе, попросил ещё один пробный урок, меня подключили к другому преподавателю который работает через программу Зуум. Связь заметно лучше и преподаватель объяснял всё достаточно понятно, мне понравилось,буду заниматься.)
LizaZhadenova
9 июня 2020 | 11:51
Занятия в школе ACE полностью соответствуют моему представлению о том, каким должно быть изучение языка. Онлайн уроки - очень удобный способ выучить язык, качество обучения такое же хорошее, как и в здании школы. Крис - замечательный разносторонний преподаватель, который интересно, с долей юмора преподносит информацию и стимулирует к изучению дополнительных сфер знания. Это существенно повышает словарный запас и желание учиться.
katarino2
9 июня 2020 | 13:51
I've been studing with Rose for 2 months. She is so positive and wonderfull teacher. I do really impressed by her classes. I've never thought that studing English could be so interesting. She makes us speak a lot and gives us so many different phrasal verbs and sentences. And helps us, when we have some difficulties. I just want to say THANK YOU!

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