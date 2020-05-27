Дата основания
1997 г.
Минимальная стоимость
6800 ₽/курс
Кол-во филиалов
5
Средняя стоимость
340 ₽/ак.час
American Club of Education – одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка.
А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения.
В отличие от многих профильных онлайн школ, ACE предлагает дистанционное обучение не только индивидуально, но и в группах.
Отличительными особенностями этой школы являются:
- Очень сильный, а главное стабильный преподавательский состав. В области дополнительного образования текучка кадров – обычное явление. Но тут иначе: большинство преподавателей ACE работают здесь от 4 лет и более;
- Большой штат носителей языка и bilingual преподавателей. Все дипломированные и с опытом, у большинства есть сертификаты CELTA, DELTA, TEFL, TESOL и т.п;
- Своя методика обучения, которая базируется на сочетании коммуникативной и традиционной методик обучения английскому. В сочетании с сильным педагогом методика даёт отличные результаты, что подтверждается сотнями положительных отзывов от студентов;
- Хороший сервис и отзывчивые менеджеры. На этот параметр мало обращают внимания, но именно от сервиса наполовину в итоге будет зависеть Ваше впечатление от обучения. Здесь с этим всё в порядке.
Что касается программ онлайн занятий, то тут есть из чего выбрать:
- Общий курс английского – подойдёт тем, кто хочет комплексно осваивать язык в среднем темпе;
- Интенсивные программы обучения за короткий срок;
- Разговорный английский язык – в данном курсе фокус смещен на практическую и разговорную часть английского, а грамматики нет вообще;
- Подготовка к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, кембриджские экзамены и т.д.);
- Программы для школьников: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
- Английский с носителем языка – программа для уровней Intermediate и выше;
- Английский для начинающих;
- Специализированные программы (30 программ обучения, от финансового английского, до авиационного английского и т.д.)
В заключение стоит отметить прозрачные цены и гибкую систему скидок, а также пробный урок – тут он бесплатный, и проходит именно в той группе или с тем педагогом, где Вы потом будет учиться, если всё подойдёт.
Минимальная стоимость занятия в группе онлайн: 6400руб./мес.
Длительность урока: 2 или 3 ак. ч. (90 или 135 мин.)
Бесплатное пробное занятие: есть
Перенос/отмена уроков: есть
Больше информации на сайте этой школы английского языка
Видео о школе на ее канале на YouTube
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|84 ч.
|27700 за курс
|Интенсивный курс
|84 ч.
|27700 за курс
|Курс подготовки к ЕГЭ
|96 ч.
|36400 за курс
|Курс разговорного английского
|84 ч.
|27700 за курс
|Бизнес-английский
|84 ч.
|29700 за курс
|Английский по скайпу
|16 ч.
|6800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Мерзляковский пер., дом 13 стр.3
|неизвестно
|Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Скатертный переулок, дом 8/1 стр. 1
|неизвестно
|Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Калашный переулок, дом 7
|неизвестно
|Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Никитский бульвар, дом 12
|неизвестно
|Москва, район Соколиная Гора, метро Шоссе Энтузиастов, Шоссе Энтузиастов, 31/2
|неизвестно
Отзывы
Denis9090
27 мая 2020 | 17:52
Юджин самый лучший преподаватель! Рассказывает всё очень понятно, плюс его подход к домашнему заданию очень крутой , ни какой зубрежки, очень нравится!)
Maxim90
28 мая 2020 | 11:24
Был здесь на онлайн уроке разговорного клуба, очень понравилось как преподаватель подбирал темы для разговора , 1,5 часа пролетали на одном дыхании. Цена тоже подошла, спасибо))
olga.makarceva
28 мая 2020 | 11:56
Записывалась в этом центре на онлайн урок, менеджеры достаточно долго перезванивали по моей заявке, но в итоге перезвонили. Так как у меня начальный уровень, была у преподавателя Гаянэ, она очень хорошо и понятно объясняет. Ещё приятно удивило, что первый урок бесплатный, ни кто тебя не дергает, связь хорошая, почти не зависала, в общем занимаюсь с удовольствием. Гаянэ вы лучшая!)
Damien
1 июня 2020 | 11:03
Был на онлайн уроке по Скайпу, связь конечно так себе, попросил ещё один пробный урок, меня подключили к другому преподавателю который работает через программу Зуум. Связь заметно лучше и преподаватель объяснял всё достаточно понятно, мне понравилось,буду заниматься.)
LizaZhadenova
9 июня 2020 | 11:51
Занятия в школе ACE полностью соответствуют моему представлению о том, каким должно быть изучение языка. Онлайн уроки - очень удобный способ выучить язык, качество обучения такое же хорошее, как и в здании школы. Крис - замечательный разносторонний преподаватель, который интересно, с долей юмора преподносит информацию и стимулирует к изучению дополнительных сфер знания. Это существенно повышает словарный запас и желание учиться.
katarino2
9 июня 2020 | 13:51
I've been studing with Rose for 2 months. She is so positive and wonderfull teacher. I do really impressed by her classes. I've never thought that studing English could be so interesting. She makes us speak a lot and gives us so many different phrasal verbs and sentences. And helps us, when we have some difficulties. I just want to say THANK YOU!
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