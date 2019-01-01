Anchor Training

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

40000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

775 ₽/ак.час

Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.

Изучение с носителем языка в Москве уже давно перестало быть редкостью. Такие занятия имеют особую ценность. Ведь усваивается материал при такой форме обучения намного лучше, чем с русскоязычными преподавателями. Но такой вариант обучения подходит только для студентов с высоким уровнем знаний. В любом другом случае обучение следует начинать с русскоязычного преподавателя.

Обучение английскому в Москве по нашим программам направлено на развитие 4-х ключевых речевых навыков:

  • устной речи
  • чтения
  • аудирования (понимания речи на слух)
  • письма

Учебные материалы:

  • Total English, издательство Longman
  • English Grammar in Use – Third Edition, Raymond Murphy
  • Обучающие аудио и видеоматериалы
  • Литература для домашнего чтения
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 100 ч. 40000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Зюзино, метро Нахимовский проспект, ул. Болотниковская, 36, корпус 2 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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