Дата основания
2010 г.
Минимальная стоимость
40000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
775 ₽/ак.час
Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.
Изучение с носителем языка в Москве уже давно перестало быть редкостью. Такие занятия имеют особую ценность. Ведь усваивается материал при такой форме обучения намного лучше, чем с русскоязычными преподавателями. Но такой вариант обучения подходит только для студентов с высоким уровнем знаний. В любом другом случае обучение следует начинать с русскоязычного преподавателя.
Обучение английскому в Москве по нашим программам направлено на развитие 4-х ключевых речевых навыков:
- устной речи
- чтения
- аудирования (понимания речи на слух)
- письма
Учебные материалы:
- Total English, издательство Longman
- English Grammar in Use – Third Edition, Raymond Murphy
- Обучающие аудио и видеоматериалы
- Литература для домашнего чтения
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|100 ч.
|40000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Зюзино, метро Нахимовский проспект, ул. Болотниковская, 36, корпус 2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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