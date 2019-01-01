Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.

Изучение с носителем языка в Москве уже давно перестало быть редкостью. Такие занятия имеют особую ценность. Ведь усваивается материал при такой форме обучения намного лучше, чем с русскоязычными преподавателями. Но такой вариант обучения подходит только для студентов с высоким уровнем знаний. В любом другом случае обучение следует начинать с русскоязычного преподавателя.

Обучение английскому в Москве по нашим программам направлено на развитие 4-х ключевых речевых навыков:

устной речи

чтения

аудирования (понимания речи на слух)

письма

Учебные материалы: