Англичанка

Дата основания

2002 г.

Минимальная стоимость

6400 ₽/курс

Кол-во филиалов

11

Средняя стоимость

440 ₽/ак.час

«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Сегодня «Англичанка» насчитывает 55 языковых клубов, расположенных в 19 городах России и Казахстана. С момента основания главной целью компании было создание максимально эффективной и качественной системы обучения английскому языку детей и взрослых.

Нацеленность на результат мы гармонично сочетаем с уютной и дружной атмосферой внутри языкового клуба, поэтому более 80% наших слушателей приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых.

Каждый языковой клуб оборудован всем необходимым для комфортного обучения (аудио- и видео- техника, зоны отдыха, все необходимые методические пособия).

«Англичанка» - это языковой центр, обучающий слушателей эффективной коммуникации на английском языке. Еще при открытии нашего первого языкового клуба, мы предложили рынку новый подход к изучению иностранного языка, направленный на быстрое приобретение практических коммуникативных навыков. Мы специализируемся на преподавании английского языка по самой современной методике и предлагаем различные программы для детей и взрослых: общие и бизнес программы, индивидуальное обучение, летний языковой лагерь, интенсивные курсы разговорного английского, образование за рубежом.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 6400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Коньково, метро Беляево, ул. Академика Арцимовича дом 9, корп.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Коптево, Лихоборские бугры, 4 корпус 1 не указано Записаться на урок
Москва, район Северное Медведково, метро Медведково, улица Осташковская 28 корпус 2 не указано Записаться на урок
Москва, район Коньково, метро Коньково, ул. Профсоюзная 118 не указано Записаться на урок
Москва, район Южное Медведково, метро Бабушкинская, Полярная ул., дом 7, корп. 2 не указано Записаться на урок
Москва, Нагорный район, метро Варшавская, ул. Артековская дом 1А не указано Записаться на урок
Москва, район Братеево, метро Алма-Атинская, ул. Братеевская д.10 к.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Беговой, метро Белорусская, Ленинградский пр-т., 5, с.7 не указано Записаться на урок
Москва, Хорошёвский район, метро Хорошёвская, Хорошевское ш., д. 58 не указано Записаться на урок
Москва, район Отрадное, метро Отрадное, Алтуфьевское шоссе 22 не указано Записаться на урок
Москва, район Митино, метро Волоколамская, Пятницкое шоссе, дом 9 не указано Записаться на урок

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