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«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Сегодня «Англичанка» насчитывает 55 языковых клубов, расположенных в 19 городах России и Казахстана. С момента основания главной целью компании было создание максимально эффективной и качественной системы обучения английскому языку детей и взрослых.
Нацеленность на результат мы гармонично сочетаем с уютной и дружной атмосферой внутри языкового клуба, поэтому более 80% наших слушателей приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых.
Каждый языковой клуб оборудован всем необходимым для комфортного обучения (аудио- и видео- техника, зоны отдыха, все необходимые методические пособия).
«Англичанка» - это языковой центр, обучающий слушателей эффективной коммуникации на английском языке. Еще при открытии нашего первого языкового клуба, мы предложили рынку новый подход к изучению иностранного языка, направленный на быстрое приобретение практических коммуникативных навыков. Мы специализируемся на преподавании английского языка по самой современной методике и предлагаем различные программы для детей и взрослых: общие и бизнес программы, индивидуальное обучение, летний языковой лагерь, интенсивные курсы разговорного английского, образование за рубежом.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|6400 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Коньково, метро Беляево, ул. Академика Арцимовича дом 9, корп.1
|не указано
|Москва, район Коптево, Лихоборские бугры, 4 корпус 1
|не указано
|Москва, район Северное Медведково, метро Медведково, улица Осташковская 28 корпус 2
|не указано
|Москва, район Коньково, метро Коньково, ул. Профсоюзная 118
|не указано
|Москва, район Южное Медведково, метро Бабушкинская, Полярная ул., дом 7, корп. 2
|не указано
|Москва, Нагорный район, метро Варшавская, ул. Артековская дом 1А
|не указано
|Москва, район Братеево, метро Алма-Атинская, ул. Братеевская д.10 к.1
|не указано
|Москва, район Беговой, метро Белорусская, Ленинградский пр-т., 5, с.7
|не указано
|Москва, Хорошёвский район, метро Хорошёвская, Хорошевское ш., д. 58
|не указано
|Москва, район Отрадное, метро Отрадное, Алтуфьевское шоссе 22
|не указано
|Москва, район Митино, метро Волоколамская, Пятницкое шоссе, дом 9
|не указано
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