«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Сегодня «Англичанка» насчитывает 55 языковых клубов, расположенных в 19 городах России и Казахстана. С момента основания главной целью компании было создание максимально эффективной и качественной системы обучения английскому языку детей и взрослых.

Нацеленность на результат мы гармонично сочетаем с уютной и дружной атмосферой внутри языкового клуба, поэтому более 80% наших слушателей приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых.

Каждый языковой клуб оборудован всем необходимым для комфортного обучения (аудио- и видео- техника, зоны отдыха, все необходимые методические пособия).

«Англичанка» - это языковой центр, обучающий слушателей эффективной коммуникации на английском языке. Еще при открытии нашего первого языкового клуба, мы предложили рынку новый подход к изучению иностранного языка, направленный на быстрое приобретение практических коммуникативных навыков. Мы специализируемся на преподавании английского языка по самой современной методике и предлагаем различные программы для детей и взрослых: общие и бизнес программы, индивидуальное обучение, летний языковой лагерь, интенсивные курсы разговорного английского, образование за рубежом.