Baby-Bilingual Club – клуб английского языка для детей 2-12 лет. Наша задача – научить детей свободно общаться на английском языке, и предоставить качественное погружение в англоговорящую среду, как с точки зрения развития языка, так и с точки зрения знакомства с культурой.

Занятия в клубе проходят в игровой форме по методике погружения в языковую среду. Во время занятий дети поют песни и танцуют, играют в подвижные и настольные игры, читают книжки, делают поделки, и все это на английском языке. В каждом занятии используется набор игр и упражнений специально нацеленных на развитие речи. Наличие большого количества интересных игр и игрушек в комбинации с опытными преподавателями-носителями языка делают посещения занятий английским в нашем клубе очень приятным и интересным для всех детей.

Наш главный подход к малышам – активное общение способом TPR– когда во время занятия у ребенка задействованы все органы восприятия.

Наш главный подход к школьникам – создание естественной познавательной деятельности на английском языке. На занятиях дети не сидят за партой с учебниками, а проживают каждую новую тему, а не просто заучивают слова и выражения.

Дети от 5 лет учатся читать и писать по программе Jolly Phonics, а занятия в группах для школьников, 6 -12 лет, ориентированы на стандарты Кембриджских экзаменов для детей – Cambridge Young Learners Exams.

Занятия ведут исключительно носители языка, специалисты по раннему развитию, имеющие международную квалификацию преподавателя английского языка и опыт работы с детьми не менее 5 лет

Продолжительность занятия: 60 мин. Занятия проходят 2 раза в неделю в группах по 4-6 человек. До 4-х лет занятия проходят “вместе с мамой”.