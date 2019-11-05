Языковая онлайн школа Белый Кролик обучает английскому языку по Skype с 2007 года. Вы можете заниматься индивидуально или в мини-группе в удобное для вас время и в удобном месте, не тратя время на дорогу. Все преподаватели «Белого Кролика» имеют высшее лингвистическое или филологическое образование и опыт работы.

Для каждого студента составляется индивидуальный график и программа: общая, бизнес-курс, занятия с детьми, для туристов, интенсивный курс, английский с носителем языка, подготовка к собеседованиям и популярным экзаменам: ЕГЭ, IELTS, TOEFL и т.д Вы можете изучать у нас и другие языки: немецкий, французский, испанский, итальянский, финский, чешский и т.д.

С нами сотрудничают более 100 преподавателей. Более 2000 студентов прошли обучение.

Плюсы компании

- Первое занятие с русскоговорящим преподавателем - 30 минут — бесплатно!

- Удобный график и разная продолжительность уроков (45, 60 или 90 минут).

- Замена преподавателя при необходимости.

- Различные способы оплаты.

- Демократичные цены и гибкая система скидок.

- Возможность оплачивать несколько занятий, а не весь курс.