Белый кролик

Дата основания

2007 г.

Минимальная стоимость

5500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

550 ₽/ак.час

Языковая онлайн школа Белый Кролик обучает английскому языку по Skype с 2007 года. Вы можете заниматься индивидуально или в мини-группе в удобное для вас время и в удобном месте, не тратя время на дорогу. Все преподаватели «Белого Кролика» имеют высшее лингвистическое или филологическое образование и опыт работы.

Для каждого студента составляется индивидуальный график и программа: общая, бизнес-курс, занятия с детьми, для туристов, интенсивный курс, английский с носителем языка, подготовка к собеседованиям и популярным экзаменам: ЕГЭ, IELTS, TOEFL и т.д Вы можете изучать у нас и другие языки: немецкий, французский, испанский, итальянский, финский, чешский и т.д.

С нами сотрудничают более 100 преподавателей. Более 2000 студентов прошли обучение.

Плюсы компании

- Первое занятие с русскоговорящим преподавателем - 30 минут — бесплатно!

- Удобный график и разная продолжительность уроков (45, 60 или 90 минут).

- Замена преподавателя при необходимости.

- Различные способы оплаты.

- Демократичные цены и гибкая система скидок.

- Возможность оплачивать несколько занятий, а не весь курс.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский с носителем 10 ч. 10950 за курс
Бизнес-английский 10 ч. 6250 за курс
Подготовка к международным экзаменам 10 ч. 6250 за курс
Английский для путешествий 10 ч. 5500 за курс
Английский для детей 10 ч. 5500 за курс
Курс «Общая программа» 10 ч. 5500 за курс

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Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно Записаться на урок

Отзывы

VladimirMickhailovsky
5 ноября 2019 | 16:21
Занимаюсь в Белом кролике уже 6 месяцев. За это время мой английский заметно улучшился. Раньше не верил , что можно учить язык по скайпу, теперь убедился, что это более чем возможно.
Serzh
6 ноября 2019 | 16:21
Занятия проходят эффективно, никаких трудностей не возникает. Мне все очень нравится
Oleg
12 ноября 2019 | 18:27
Учу английский в Белом кролике 3 месяца, все устраивает.
Ghegory
18 ноября 2019 | 17:05
Подготовился в Белом кролике к зарубежной командировке. Здорово подтянул свой английский в короткий срок.
Valyusha
27 ноября 2019 | 17:15
Занимаемся английским по скайпу вместе с подругой, Все супер!
RitaM
29 ноября 2019 | 17:01
Занимаюсь английским с Натальей. Очень благодарна ей за терпение с такой забывчивой студенткой, как я)
VladaLipina
27 декабря 2019 | 19:38
С моим слабым восприятием иностранных языков специалисты школы "Белый кролик" сумели обучить меня азам общения и даже устранили языковой барьер при общении с носителем языка. Очень благодарна за профессионализм!

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