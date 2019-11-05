Дата основания
2007 г.
Минимальная стоимость
5500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
550 ₽/ак.час
Языковая онлайн школа Белый Кролик обучает английскому языку по Skype с 2007 года. Вы можете заниматься индивидуально или в мини-группе в удобное для вас время и в удобном месте, не тратя время на дорогу. Все преподаватели «Белого Кролика» имеют высшее лингвистическое или филологическое образование и опыт работы.
Для каждого студента составляется индивидуальный график и программа: общая, бизнес-курс, занятия с детьми, для туристов, интенсивный курс, английский с носителем языка, подготовка к собеседованиям и популярным экзаменам: ЕГЭ, IELTS, TOEFL и т.д Вы можете изучать у нас и другие языки: немецкий, французский, испанский, итальянский, финский, чешский и т.д.
С нами сотрудничают более 100 преподавателей. Более 2000 студентов прошли обучение.
Плюсы компании
- Первое занятие с русскоговорящим преподавателем - 30 минут — бесплатно!
- Удобный график и разная продолжительность уроков (45, 60 или 90 минут).
- Замена преподавателя при необходимости.
- Различные способы оплаты.
- Демократичные цены и гибкая система скидок.
- Возможность оплачивать несколько занятий, а не весь курс.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский с носителем
|10 ч.
|10950 за курс
|Бизнес-английский
|10 ч.
|6250 за курс
|Подготовка к международным экзаменам
|10 ч.
|6250 за курс
|Английский для путешествий
|10 ч.
|5500 за курс
|Английский для детей
|10 ч.
|5500 за курс
|Курс «Общая программа»
|10 ч.
|5500 за курс
События и акции
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Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
Отзывы
VladimirMickhailovsky
5 ноября 2019 | 16:21
Занимаюсь в Белом кролике уже 6 месяцев. За это время мой английский заметно улучшился. Раньше не верил , что можно учить язык по скайпу, теперь убедился, что это более чем возможно.
Serzh
6 ноября 2019 | 16:21
Занятия проходят эффективно, никаких трудностей не возникает. Мне все очень нравится
Oleg
12 ноября 2019 | 18:27
Учу английский в Белом кролике 3 месяца, все устраивает.
Ghegory
18 ноября 2019 | 17:05
Подготовился в Белом кролике к зарубежной командировке. Здорово подтянул свой английский в короткий срок.
Valyusha
27 ноября 2019 | 17:15
Занимаемся английским по скайпу вместе с подругой, Все супер!
RitaM
29 ноября 2019 | 17:01
Занимаюсь английским с Натальей. Очень благодарна ей за терпение с такой забывчивой студенткой, как я)
VladaLipina
27 декабря 2019 | 19:38
С моим слабым восприятием иностранных языков специалисты школы "Белый кролик" сумели обучить меня азам общения и даже устранили языковой барьер при общении с носителем языка. Очень благодарна за профессионализм!
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