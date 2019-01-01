Дата основания
2013 г.
Минимальная стоимость
22000 ₽/курс
Кол-во филиалов
6
Средняя стоимость
790 ₽/ак.час
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
Мы понимаем, что у каждого студента есть цель, которую он планирует достичь. Наши специалисты знают, как сделать так, чтобы цель по изучению языка не казалась заоблачной, а методика преподавания позволяла наблюдать за своим прогрессом и ощущать радость от достижений. По этому пути пошли многие студенты "Биг Бэн" и сделали серьезный скачок в освоении языка, а, значит, выполнили поставленные перед собой жизненные задачи, добились карьерного роста. Каждая школа "Биг Бэн" создает комфортную обстановку для учебы. Это и оборудованные аудитории, наглядные материалы , а также аудио и видео библиотеки.
Преподаватели "Биг Бэн"
Гордость "Биг Бэн" - это преподаватели. У нас работают великолепные профессионалы: дипломированные российские и зарубежные специалисты.
Наши педагоги регулярно повышают свою квалификацию и следят за нововведениями в системе образования. Но самое важное это то, что они педагоги по призванию, талантливые и творческие люди. Проводимые ими занятия - это не утомительная зубрежка, а процесс, в котором все понятно и нацелено на результат. Подтверждением этому являются успехи наших студентов, которые на высокие баллы сдают международные экзамены, ЕГЭ, получают возможность учиться и работать за рубежом.
Методика преподавания
"Биг Бэн" - это занятия, направленные на преодоление языкового барьера.
При обучении иностранным языкам за основу берется коммуникативная методика, которая, постоянно обновляясь, применяется уже не первый год по всему миру и доказала высокую эффективность.
Студенту необходимо отказываться от мышления привычными переводными конструкциями и перейти к применению различных фраз, которые используются в той или иной ситуации. Преимущество коммуникативной методики именно в этом и заключается, так как посредством различных ролевых игр, т.е. смоделированных ситуаций общения, человек запоминает именно те фразы, которые приемлемы в данной ситуации.
Методика, используемая в "Биг Бэн", является сочетанием коммуникативной методики и грамматико-переводной. Если коммуникативная методика работает на формирование беглости речи, грамматико-переводная методика нацелена на формирование корректности высказываний.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|40 ч. ч.
|22000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Басманный район, метро Чистые пруды, Кривоколенный пер., д.11/13, стр.1.
|Москва, район Проспект Вернадского, метро Проспект Вернадского, Пр-т Вернадского, д.60, к.1
|Москва, район Сокол, метро Сокол, Ленинградский пр., д. 77, корп.3
|Москва, район Крылатское, метро Крылатское, Рублевское шоссе, д. 48/1 ТЦ "Рублевский"
|Москва, Академический район, метро Академическая, ул. Дмитрия Ульянова, д.36
|Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, ул. Маршала Мерецкова, д.4
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!