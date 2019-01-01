Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.

Мы понимаем, что у каждого студента есть цель, которую он планирует достичь. Наши специалисты знают, как сделать так, чтобы цель по изучению языка не казалась заоблачной, а методика преподавания позволяла наблюдать за своим прогрессом и ощущать радость от достижений. По этому пути пошли многие студенты "Биг Бэн" и сделали серьезный скачок в освоении языка, а, значит, выполнили поставленные перед собой жизненные задачи, добились карьерного роста. Каждая школа "Биг Бэн" создает комфортную обстановку для учебы. Это и оборудованные аудитории, наглядные материалы , а также аудио и видео библиотеки.

Преподаватели "Биг Бэн"

Гордость "Биг Бэн" - это преподаватели. У нас работают великолепные профессионалы: дипломированные российские и зарубежные специалисты.



Наши педагоги регулярно повышают свою квалификацию и следят за нововведениями в системе образования. Но самое важное это то, что они педагоги по призванию, талантливые и творческие люди. Проводимые ими занятия - это не утомительная зубрежка, а процесс, в котором все понятно и нацелено на результат. Подтверждением этому являются успехи наших студентов, которые на высокие баллы сдают международные экзамены, ЕГЭ, получают возможность учиться и работать за рубежом.

Методика преподавания

"Биг Бэн" - это занятия, направленные на преодоление языкового барьера.

При обучении иностранным языкам за основу берется коммуникативная методика, которая, постоянно обновляясь, применяется уже не первый год по всему миру и доказала высокую эффективность.

Студенту необходимо отказываться от мышления привычными переводными конструкциями и перейти к применению различных фраз, которые используются в той или иной ситуации. Преимущество коммуникативной методики именно в этом и заключается, так как посредством различных ролевых игр, т.е. смоделированных ситуаций общения, человек запоминает именно те фразы, которые приемлемы в данной ситуации.

Методика, используемая в "Биг Бэн", является сочетанием коммуникативной методики и грамматико-переводной. Если коммуникативная методика работает на формирование беглости речи, грамматико-переводная методика нацелена на формирование корректности высказываний.