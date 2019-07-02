Основатели центра иностранных языков Big Step - это люди, которые не представляют свою жизнь без преподавания. Мы стараемся давать всем хорошее, качественное, доступное образование. Наши уроки – это не скучное изучение грамматики, чтение текстов и перевод предложений, это увлекательное, захватывающее путешествие в мир иностранных языков.

Наши принципы:

Индивидуальный подход к клиенту. Мы ценим каждого нашего студента и отталкиваемся от ваших предпочтений и пожеланий.

У нас работают молодые специалисты, имеющие опыт преподавания в других школах. Главный критерий отбора преподавателей – это самоотдача на уроках, все занятия у нас проходят в активном режиме, мы постоянно меняем виды деятельности, чтобы студенты не скучали на уроках.