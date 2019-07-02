Big Step

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

6400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

400 ₽/ак.час

Основатели центра иностранных языков Big Step - это люди, которые не представляют свою жизнь без преподавания. Мы стараемся давать всем хорошее, качественное, доступное образование. Наши уроки – это не скучное изучение грамматики, чтение текстов и перевод предложений, это увлекательное, захватывающее путешествие в мир иностранных языков.

Наши принципы:

  1. Индивидуальный подход к клиенту. Мы ценим каждого нашего студента и отталкиваемся от ваших предпочтений и пожеланий.

  2. У нас работают молодые специалисты, имеющие опыт преподавания в других школах. Главный критерий отбора преподавателей – это самоотдача на уроках, все занятия у нас проходят в активном режиме, мы постоянно меняем виды деятельности, чтобы студенты не скучали на уроках.

  3. Мы установили доступные цены на наши занятия, так как верим в то, что образование не должно быть дорогим. У нас нет цели заработать сверхприбыль, как это делают раскрученные сетевые компании.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 6400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Митино, метро Волоколамская, Пятницкое шоссе, 15 не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!