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Основатели центра иностранных языков Big Step - это люди, которые не представляют свою жизнь без преподавания. Мы стараемся давать всем хорошее, качественное, доступное образование. Наши уроки – это не скучное изучение грамматики, чтение текстов и перевод предложений, это увлекательное, захватывающее путешествие в мир иностранных языков.
Наши принципы:
Индивидуальный подход к клиенту. Мы ценим каждого нашего студента и отталкиваемся от ваших предпочтений и пожеланий.
У нас работают молодые специалисты, имеющие опыт преподавания в других школах. Главный критерий отбора преподавателей – это самоотдача на уроках, все занятия у нас проходят в активном режиме, мы постоянно меняем виды деятельности, чтобы студенты не скучали на уроках.
Мы установили доступные цены на наши занятия, так как верим в то, что образование не должно быть дорогим. У нас нет цели заработать сверхприбыль, как это делают раскрученные сетевые компании.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|6400 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Митино, метро Волоколамская, Пятницкое шоссе, 15
|не указано
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