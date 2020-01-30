BigWig

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

4500 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

750 ₽/ак.час

Школа иностранных языков Бигвиг была основана более 6 лет назад, и за это время она успела пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. А ведь кажется, совсем недавно, 3 октября 2010 года прошел первый вечерний клуб английского языка в небольшом помещении на Большой Дмитровке. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.

Чуть позже в школе начали появляться мероприятия на английском языке, каждое со своей эксклюзивной концепцией, такие как: выездные тренинги по английскому языку на берегу реки, турниры по бильярду и футболу, ток-шоу, сальса, квесты, ролевые игры, пикники и различные вечеринки.

Даже не выезжая за границу, у студентов школы появилась возможность применять свои знания на практике в различных повседневных ситуациях. Развлечения и образование одновременно стали ключевыми элементами обучения в Бигвиг.

С нами вы подберете наилучший вариант обучения, пройдете бесплатный тест, который определит уровень ваших знаний, познакомитесь с нашими преподавателями, а в конце обучения получите сертификат, свидетельствующий о ваших знаниях по уровню владения языком.

С БигВиг вы сможете путешествовать по странам и практиковать свои знания, посещать разговорные клубы, посвященные самым актуальным темам сегодняшнего дня, обсудить важные события из своей жизни и жизни друзей на клубе психологии, и провести интригующий вечер на мафии, совершенствовать себя в бизнесе и просто посещать классические курсы. В БигВиг вы найдете для себя то, что давно искали, а наш индивидуальный подход к каждому ученику поможет вам в этом!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 5 ч. 4500 за курс
Английский для детей 10 ч. 7000 за курс
Общий курс английского для взрослых 16 ч. 6950 за курс
Разговорный курс 16 ч. 6950 за курс
Интенсивный курс 32 ч. 12500 за курс
Бизнес-английский 16 ч. 6950 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Мещанский район, метро Цветной бульвар, ул.Трубная, 29, стр.4 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Москва, район Хамовники, метро Смоленская, Денежный пер., 18 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

vera141
30 января 2020 | 1:15
Наконец то я нашла где учить испанский и итальянские языки в Москве по нормальным ценам. Преподавание здесь на высоком уровне, расслабленная, весёлая атмосфера.
kseni4ka
6 февраля 2020 | 1:19
Прошла интенсивный курс обучения немецкому языку. Методика обучения зашла очень хорошо, от поверхностных знаний немецкого до уверенного разговорного уровня и выше. Я очень довольна.
armen8906
13 февраля 2020 | 8:34
Замаячила длительная зарубежная командировка и возникла необходимость подтянуть английский. Очень помогло посещение разговорного клуба с носителями языка. Теперь я уверен в своем английском.
Maria796
13 февраля 2020 | 18:41
Отличная школа
ToryMak
27 февраля 2020 | 2:11
Нужно было подучить английский язык. Эта школа находилась рядом с домом, поэтому я ее и выбрала. Без труда освоила программу. В классе царила очень приятная и дружная атмосфера. Теперь я свободно говорю со своими англоязычными партнерами по бизнесу.

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