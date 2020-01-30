Школа иностранных языков Бигвиг была основана более 6 лет назад, и за это время она успела пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. А ведь кажется, совсем недавно, 3 октября 2010 года прошел первый вечерний клуб английского языка в небольшом помещении на Большой Дмитровке. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.

Чуть позже в школе начали появляться мероприятия на английском языке, каждое со своей эксклюзивной концепцией, такие как: выездные тренинги по английскому языку на берегу реки, турниры по бильярду и футболу, ток-шоу, сальса, квесты, ролевые игры, пикники и различные вечеринки.

Даже не выезжая за границу, у студентов школы появилась возможность применять свои знания на практике в различных повседневных ситуациях. Развлечения и образование одновременно стали ключевыми элементами обучения в Бигвиг.

С нами вы подберете наилучший вариант обучения, пройдете бесплатный тест, который определит уровень ваших знаний, познакомитесь с нашими преподавателями, а в конце обучения получите сертификат, свидетельствующий о ваших знаниях по уровню владения языком.

С БигВиг вы сможете путешествовать по странам и практиковать свои знания, посещать разговорные клубы, посвященные самым актуальным темам сегодняшнего дня, обсудить важные события из своей жизни и жизни друзей на клубе психологии, и провести интригующий вечер на мафии, совершенствовать себя в бизнесе и просто посещать классические курсы. В БигВиг вы найдете для себя то, что давно искали, а наш индивидуальный подход к каждому ученику поможет вам в этом!