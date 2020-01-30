Дата основания
2010 г.
Минимальная стоимость
4500 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
750 ₽/ак.час
Школа иностранных языков Бигвиг была основана более 6 лет назад, и за это время она успела пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. А ведь кажется, совсем недавно, 3 октября 2010 года прошел первый вечерний клуб английского языка в небольшом помещении на Большой Дмитровке. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
Чуть позже в школе начали появляться мероприятия на английском языке, каждое со своей эксклюзивной концепцией, такие как: выездные тренинги по английскому языку на берегу реки, турниры по бильярду и футболу, ток-шоу, сальса, квесты, ролевые игры, пикники и различные вечеринки.
Даже не выезжая за границу, у студентов школы появилась возможность применять свои знания на практике в различных повседневных ситуациях. Развлечения и образование одновременно стали ключевыми элементами обучения в Бигвиг.
С нами вы подберете наилучший вариант обучения, пройдете бесплатный тест, который определит уровень ваших знаний, познакомитесь с нашими преподавателями, а в конце обучения получите сертификат, свидетельствующий о ваших знаниях по уровню владения языком.
С БигВиг вы сможете путешествовать по странам и практиковать свои знания, посещать разговорные клубы, посвященные самым актуальным темам сегодняшнего дня, обсудить важные события из своей жизни и жизни друзей на клубе психологии, и провести интригующий вечер на мафии, совершенствовать себя в бизнесе и просто посещать классические курсы. В БигВиг вы найдете для себя то, что давно искали, а наш индивидуальный подход к каждому ученику поможет вам в этом!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|5 ч.
|4500 за курс
|Английский для детей
|10 ч.
|7000 за курс
|Общий курс английского для взрослых
|16 ч.
|6950 за курс
|Разговорный курс
|16 ч.
|6950 за курс
|Интенсивный курс
|32 ч.
|12500 за курс
|Бизнес-английский
|16 ч.
|6950 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Мещанский район, метро Цветной бульвар, ул.Трубная, 29, стр.4
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Москва, район Хамовники, метро Смоленская, Денежный пер., 18
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
vera141
30 января 2020 | 1:15
Наконец то я нашла где учить испанский и итальянские языки в Москве по нормальным ценам. Преподавание здесь на высоком уровне, расслабленная, весёлая атмосфера.
kseni4ka
6 февраля 2020 | 1:19
Прошла интенсивный курс обучения немецкому языку. Методика обучения зашла очень хорошо, от поверхностных знаний немецкого до уверенного разговорного уровня и выше. Я очень довольна.
armen8906
13 февраля 2020 | 8:34
Замаячила длительная зарубежная командировка и возникла необходимость подтянуть английский. Очень помогло посещение разговорного клуба с носителями языка. Теперь я уверен в своем английском.
Maria796
13 февраля 2020 | 18:41
Отличная школа
ToryMak
27 февраля 2020 | 2:11
Нужно было подучить английский язык. Эта школа находилась рядом с домом, поэтому я ее и выбрала. Без труда освоила программу. В классе царила очень приятная и дружная атмосфера. Теперь я свободно говорю со своими англоязычными партнерами по бизнесу.
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