Bonnie

Дата основания

2018 г.

Минимальная стоимость

4560 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

570 ₽/ак.час

Приглашаем Вас на занятия английским, немецким, французским и японским языкам!
Почему нас выбирают?
- Мы используем современные методики обучения и новейшие учебные пособия
- Наши преподаватели – это только дипломированные специалисты
- Занятия проводятся в мини-группах или индивидуально
- Мы создаем комфортные условия для Вашего учебного процесса

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 4560 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Марьино, метро Братиславская, ул. Марьинский парк, д. 9, корп. 2 не указано Записаться на урок

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