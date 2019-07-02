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Приглашаем Вас на занятия английским, немецким, французским и японским языкам!
Почему нас выбирают?
- Мы используем современные методики обучения и новейшие учебные пособия
- Наши преподаватели – это только дипломированные специалисты
- Занятия проводятся в мини-группах или индивидуально
- Мы создаем комфортные условия для Вашего учебного процесса
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|4560 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Марьино, метро Братиславская, ул. Марьинский парк, д. 9, корп. 2
|не указано
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