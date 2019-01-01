British Columbia Language Academy

Дата основания

2017 г.

Минимальная стоимость

8500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

555 ₽/ак.час

Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!

Школа английского языка в Москве British Columbia Language Academy приглашает детей и взрослых для учебы по интенсивным программам. У нас в короткие сроки студенты успешно осваивают новые уровни подготовки, получают знания для отличной сдачи международных и национальных экзаменов. На основе мировых и отечественных стандартов образования, по передовым методикам со слушателями работают опытные педагоги. Мы — первый российский филиал международной сети образования с центром в Канаде. Бренд BCLA продолжает уверенную мировую экспансию — скоро откроются новые учреждения в крупных городах РФ и Китая.

Новый старт

Перед нашими студентами появляются новые перспективы. Они хотят быть богатыми, образованными и успешными, поэтому приходят к нам. Знание английского языка дает многое и, без сомнения, оно полностью меняет судьбу. Перед теми, кто его изучил, открывается другой мир: шедевры литературы, кинематографии, музыки, насыщенные дружелюбным общением путешествия, высокооплачиваемые должности или расширение собственного бизнеса.

В школе BCLA студенты резко погружаются в языковую среду, на слух воспринимают речевые конструкции разной сложности, даже не зная значения всех слов. Идет быстрое и эффективное запоминание учебного материала, наращивание словарного запаса без нудной зубрежки. Постоянная практика общения инициирует преодоление ментального барьера и начало уверенного ведения диалога.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
BEGINNER (“С НУЛЯ”) (A1) 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
ELEMENTARY 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
ELEMENTARY 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
PRE-INTERMEDIATE 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
PRE-INTERMEDIATE 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
INTERMEDIATE 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
INTERMEDIATE 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
UPPER-INTERMEDIATE 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
UPPER-INTERMEDIATE 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
Advanced 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
BUSINESS ENGLISH 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
Английский для детей 4-6 лет 10 ак.ч. ч. 8500 за курс
Английский для детей 7-9 лет 10 ак.ч. ч. 8500 за курс
Английский для детей 9-11 лет 10 ак.ч. ч. 8500 за курс
Английский для подростков 10 ак.ч. ч. 8500 за курс
Подготовка к ЕГЭ 16 ак.ч. ч. 10500 за курс
Подготовка к ОГЭ 10 ак.ч. ч. 8500 за курс
IELTS 16 ак.ч. ч. 10500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Дорогомилово, метро Кутузовская, Кутузовский проспект, 36, стр. 2 Записаться на урок

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