Дата основания
2017 г.
Минимальная стоимость
8500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
555 ₽/ак.час
Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
Школа английского языка в Москве British Columbia Language Academy приглашает детей и взрослых для учебы по интенсивным программам. У нас в короткие сроки студенты успешно осваивают новые уровни подготовки, получают знания для отличной сдачи международных и национальных экзаменов. На основе мировых и отечественных стандартов образования, по передовым методикам со слушателями работают опытные педагоги. Мы — первый российский филиал международной сети образования с центром в Канаде. Бренд BCLA продолжает уверенную мировую экспансию — скоро откроются новые учреждения в крупных городах РФ и Китая.
Новый старт
Перед нашими студентами появляются новые перспективы. Они хотят быть богатыми, образованными и успешными, поэтому приходят к нам. Знание английского языка дает многое и, без сомнения, оно полностью меняет судьбу. Перед теми, кто его изучил, открывается другой мир: шедевры литературы, кинематографии, музыки, насыщенные дружелюбным общением путешествия, высокооплачиваемые должности или расширение собственного бизнеса.
В школе BCLA студенты резко погружаются в языковую среду, на слух воспринимают речевые конструкции разной сложности, даже не зная значения всех слов. Идет быстрое и эффективное запоминание учебного материала, наращивание словарного запаса без нудной зубрежки. Постоянная практика общения инициирует преодоление ментального барьера и начало уверенного ведения диалога.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|BEGINNER (“С НУЛЯ”) (A1)
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|ELEMENTARY
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|ELEMENTARY
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|PRE-INTERMEDIATE
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|PRE-INTERMEDIATE
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|INTERMEDIATE
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|INTERMEDIATE
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|UPPER-INTERMEDIATE
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|UPPER-INTERMEDIATE
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|Advanced
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|BUSINESS ENGLISH
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|Английский для детей 4-6 лет
|10 ак.ч. ч.
|8500 за курс
|Английский для детей 7-9 лет
|10 ак.ч. ч.
|8500 за курс
|Английский для детей 9-11 лет
|10 ак.ч. ч.
|8500 за курс
|Английский для подростков
|10 ак.ч. ч.
|8500 за курс
|Подготовка к ЕГЭ
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
|Подготовка к ОГЭ
|10 ак.ч. ч.
|8500 за курс
|IELTS
|16 ак.ч. ч.
|10500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Дорогомилово, метро Кутузовская, Кутузовский проспект, 36, стр. 2
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