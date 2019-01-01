Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!

Школа английского языка в Москве British Columbia Language Academy приглашает детей и взрослых для учебы по интенсивным программам. У нас в короткие сроки студенты успешно осваивают новые уровни подготовки, получают знания для отличной сдачи международных и национальных экзаменов. На основе мировых и отечественных стандартов образования, по передовым методикам со слушателями работают опытные педагоги. Мы — первый российский филиал международной сети образования с центром в Канаде. Бренд BCLA продолжает уверенную мировую экспансию — скоро откроются новые учреждения в крупных городах РФ и Китая.

Новый старт

Перед нашими студентами появляются новые перспективы. Они хотят быть богатыми, образованными и успешными, поэтому приходят к нам. Знание английского языка дает многое и, без сомнения, оно полностью меняет судьбу. Перед теми, кто его изучил, открывается другой мир: шедевры литературы, кинематографии, музыки, насыщенные дружелюбным общением путешествия, высокооплачиваемые должности или расширение собственного бизнеса.

В школе BCLA студенты резко погружаются в языковую среду, на слух воспринимают речевые конструкции разной сложности, даже не зная значения всех слов. Идет быстрое и эффективное запоминание учебного материала, наращивание словарного запаса без нудной зубрежки. Постоянная практика общения инициирует преодоление ментального барьера и начало уверенного ведения диалога.