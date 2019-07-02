Casa di Lingua

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

10000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

625 ₽/ак.час

Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику.

Мы не понаслышке знаем, что изучение любого языка – задача не из легких. И ваш успех во многом зависит от комфортной обстановки – ощущения «как дома». Именно поэтому в нашем центре мы создали атмосферу настоящего домашнего уюта, которая поможет вам быстрее заговорить на иностранном языке. В Casa di Lingua вы сможете не только посещать групповые или индивидуальные занятия с преподавателями, но также отрабатывать полученные навыки в разговорных клубах, играть в «мафию» или «монополию» на изучаемом языке, смотреть и обсуждать фильмы, и в целом отдыхать в приятном обществе от напряженных трудовых будней. Готовы поспорить – за чашкой ароматного кофе вы и сами не заметите, как преодолеете языковой барьер!

Мы уверены в том, что неталантливых учеников не бывает. Наши профессиональные преподаватели смогут это доказать. Вам остается лишь выбрать предпочтительное время и формат обучения. И помните: «самая большая роскошь на свете – роскошь человеческого общения». Позвольте её себе на всех языках!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 10000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Якиманка, метро Третьяковская, Малый Толмачевский переулок 12 не указано Записаться на урок

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