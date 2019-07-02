Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику.



Мы не понаслышке знаем, что изучение любого языка – задача не из легких. И ваш успех во многом зависит от комфортной обстановки – ощущения «как дома». Именно поэтому в нашем центре мы создали атмосферу настоящего домашнего уюта, которая поможет вам быстрее заговорить на иностранном языке. В Casa di Lingua вы сможете не только посещать групповые или индивидуальные занятия с преподавателями, но также отрабатывать полученные навыки в разговорных клубах, играть в «мафию» или «монополию» на изучаемом языке, смотреть и обсуждать фильмы, и в целом отдыхать в приятном обществе от напряженных трудовых будней. Готовы поспорить – за чашкой ароматного кофе вы и сами не заметите, как преодолеете языковой барьер!



Мы уверены в том, что неталантливых учеников не бывает. Наши профессиональные преподаватели смогут это доказать. Вам остается лишь выбрать предпочтительное время и формат обучения. И помните: «самая большая роскошь на свете – роскошь человеческого общения». Позвольте её себе на всех языках!