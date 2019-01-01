Clockwork

Дата основания

2017 г.

Минимальная стоимость

6400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

620 ₽/ак.час

Курсы английского языка в школе Clockwork помогут преодолеть языковой барьер, подтянуть свои навыки общения и просто весело и с пользой провести время!

Мы не сетевая школа, поэтому у нас на занятиях дружелюбная атмосфера, мотивирующая на изучение иностранных языков

В зависимости от уровня вашей подготовки ставим цели и достигаем их вместе за максимально быстрые сроки.

Курс для детей направлен на то, чтобы максимально заинтересовать и вовлечь ребенка в процесс изучения английского языка. Занятия проходят в увлекательной игровой форме с применением интерактивных ресурсов и интересных упражнений, учитывая интересы и предпочтения ребенка.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Деловой английский 8 ч. 6400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Сокольники, метро Сокольники, Маленковская улица, 32с2А ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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