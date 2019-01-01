Дата основания
2017 г.
Минимальная стоимость
6400 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
620 ₽/ак.час
Курсы английского языка в школе Clockwork помогут преодолеть языковой барьер, подтянуть свои навыки общения и просто весело и с пользой провести время!
Мы не сетевая школа, поэтому у нас на занятиях дружелюбная атмосфера, мотивирующая на изучение иностранных языков
В зависимости от уровня вашей подготовки ставим цели и достигаем их вместе за максимально быстрые сроки.
Курс для детей направлен на то, чтобы максимально заинтересовать и вовлечь ребенка в процесс изучения английского языка. Занятия проходят в увлекательной игровой форме с применением интерактивных ресурсов и интересных упражнений, учитывая интересы и предпочтения ребенка.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Деловой английский
|8 ч.
|6400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Сокольники, метро Сокольники, Маленковская улица, 32с2А
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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