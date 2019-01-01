Курсы английского языка в школе Clockwork помогут преодолеть языковой барьер, подтянуть свои навыки общения и просто весело и с пользой провести время!

Мы не сетевая школа, поэтому у нас на занятиях дружелюбная атмосфера, мотивирующая на изучение иностранных языков

В зависимости от уровня вашей подготовки ставим цели и достигаем их вместе за максимально быстрые сроки.

Курс для детей направлен на то, чтобы максимально заинтересовать и вовлечь ребенка в процесс изучения английского языка. Занятия проходят в увлекательной игровой форме с применением интерактивных ресурсов и интересных упражнений, учитывая интересы и предпочтения ребенка.