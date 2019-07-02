DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка. Квалифицированные преподаватели DELTA language school практикуют индивидуальный подход и работают по учебникам, разработанным университетом Кембриджа, что делает процесс обучения доступным и интересным как для взрослых, так и для детей.