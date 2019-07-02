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DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка. Квалифицированные преподаватели DELTA language school практикуют индивидуальный подход и работают по учебникам, разработанным университетом Кембриджа, что делает процесс обучения доступным и интересным как для взрослых, так и для детей.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|8480 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Южное Бутово, метро Бунинская аллея, Чечерский проезд, д. 56, корпус 1
|не указано
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