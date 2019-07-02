DELTA language school

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

8480 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

530 ₽/ак.час

DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка. Квалифицированные преподаватели DELTA language school практикуют индивидуальный подход и работают по учебникам, разработанным университетом Кембриджа, что делает процесс обучения доступным и интересным как для взрослых, так и для детей.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 8480 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Южное Бутово, метро Бунинская аллея, Чечерский проезд, д. 56, корпус 1 не указано Записаться на урок

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