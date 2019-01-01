Дата основания
2005 г.
Минимальная стоимость
3900 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
600 ₽/ак.час
Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту. Разумеется, курсы английского языка для детей отличаются от курсов для взрослых: и творчества в их подготовке требуется гораздо больше, и заинтересовать деток куда сложнее. В то же время те крупинки знаний, которые удастся заложить в благодатную почву сознания ребенка, непременно дадут богатые всходы в будущем.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Курсы английского языка для дошкольников
|70 ч.
|3900 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Лосиноостровский район, метро Медведково, ул. Челюскинская, 13
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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