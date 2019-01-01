Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту. Разумеется, курсы английского языка для детей отличаются от курсов для взрослых: и творчества в их подготовке требуется гораздо больше, и заинтересовать деток куда сложнее. В то же время те крупинки знаний, которые удастся заложить в благодатную почву сознания ребенка, непременно дадут богатые всходы в будущем.