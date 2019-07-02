Divelang

Дата основания

2007 г.

Минимальная стоимость

7000 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час

Получение новых знаний всегда меняет жизнь в лучшую сторону, открывая новые возможности для карьерного и личностного роста. Особенно это касается изучения иностранных языков.

Освоение новой лингвистической системы позволяет погрузиться в незнакомую речь и культуру, чувствуя себя первооткрывателем. Владение несколькими иностранными языками не только расширяет кругозор и повышает вашу квалификацию, но и дарит массу перспектив для установления новых контактов, обучения и построения успешной карьеры.

Новые перспективы

Языковая школа Divelang поможет вам сделать первые шаги к освоению новых иностранных языков или повысить текущий уровень знаний, подготовиться к сдаче международных экзаменов или углубить познания в деловом общении.

Курсы иностранного языка в Москве – идеальное решение для тех, кто хочет:

  • продвинуться по карьерной лестнице;
  • получать более высокую зарплату;
  • ездить в заграничные командировки, общаться с деловыми партнерами и путешествовать без переводчика;
  • пройти обучение в иностранном вузе;
  • найти работу за рубежом;
  • читать литературу и смотреть фильмы в оригинале.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 7000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Старопименовский пер., 18 не указано Записаться на урок
Москва, Басманный район, метро Тургеневская, улица Мясницкая, д.22, 4 этаж не указано Записаться на урок

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