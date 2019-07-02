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Получение новых знаний всегда меняет жизнь в лучшую сторону, открывая новые возможности для карьерного и личностного роста. Особенно это касается изучения иностранных языков.
Освоение новой лингвистической системы позволяет погрузиться в незнакомую речь и культуру, чувствуя себя первооткрывателем. Владение несколькими иностранными языками не только расширяет кругозор и повышает вашу квалификацию, но и дарит массу перспектив для установления новых контактов, обучения и построения успешной карьеры.
Языковая школа Divelang поможет вам сделать первые шаги к освоению новых иностранных языков или повысить текущий уровень знаний, подготовиться к сдаче международных экзаменов или углубить познания в деловом общении.
Курсы иностранного языка в Москве – идеальное решение для тех, кто хочет:
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|7000 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Пушкинская, Старопименовский пер., 18
|не указано
|Москва, Басманный район, метро Тургеневская, улица Мясницкая, д.22, 4 этаж
|не указано
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