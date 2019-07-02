EngLead

Дата основания

2017 г.

Минимальная стоимость

650 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

650 ₽/ак.час

Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 650 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Кузнецкий Мост, ул.Кузнецкий Мост, 7 не указано Записаться на урок

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