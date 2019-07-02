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Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|650 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Кузнецкий Мост, ул.Кузнецкий Мост, 7
|не указано
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