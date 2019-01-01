Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
4250 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
600 ₽/ак.час
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка.
За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
Помогаем в случаях «нужно вчера»: подготовим к срочной командировке за границу или собеседованию. Не бросаем в трудных ситуациях: объясним 12 времен и исправим произношение.
Обучаем по коммуникативной методике: вы говорите с первого урока, 70% занятия посвящено общению на английском языке.
Почему стоит выбрать «Инглекс»:
- сильные преподаватели: только 1 из 103 кандидатов попадает в команду;
- человеческий подход к каждому студенту;
- максимум разговорной практики;
- доступные цены и гибкая система оплаты (скидки до 26 %);
- лояльная система переносов занятий: в любой момент до начала урока;
- возможность сохранения баланса на время перерыва;
- широкий выбор курсов в зависимости от индивидуальных целей;
- адаптированная программа обучения под персональные задачи каждого студента;
- бесплатные разговорные клубы с русскоязычными преподавателями и носителями языка из США и Великобритании.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Русскоязычный преподаватель
|10 ч.
|8000 за курс
|Русскоязычный преподаватель
|20 ч.
|15000 за курс
|Русскоязычный преподаватель
|40 ч.
|26000 за курс
|Носитель языка
|5 ч.
|7050 за курс
|Носитель языка
|10 ч.
|13700 за курс
|Носитель языка
|20 ч.
|26200 за курс
|Носитель языка
|40 ч.
|49200 за курс
|Русскоязычный преподаватель
|5 ч.
|4250 за курс
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