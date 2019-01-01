Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка.

За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.

Помогаем в случаях «нужно вчера»: подготовим к срочной командировке за границу или собеседованию. Не бросаем в трудных ситуациях: объясним 12 времен и исправим произношение.

Обучаем по коммуникативной методике: вы говорите с первого урока, 70% занятия посвящено общению на английском языке.

Почему стоит выбрать «Инглекс»:

- сильные преподаватели: только 1 из 103 кандидатов попадает в команду;

- человеческий подход к каждому студенту;

- максимум разговорной практики;

- доступные цены и гибкая система оплаты (скидки до 26 %);

- лояльная система переносов занятий: в любой момент до начала урока;

- возможность сохранения баланса на время перерыва;

- широкий выбор курсов в зависимости от индивидуальных целей;

- адаптированная программа обучения под персональные задачи каждого студента;

- бесплатные разговорные клубы с русскоязычными преподавателями и носителями языка из США и Великобритании.