Englex

Дата основания

2012 г.

Минимальная стоимость

4250 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час

Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка.
За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
Помогаем в случаях «нужно вчера»: подготовим к срочной командировке за границу или собеседованию. Не бросаем в трудных ситуациях: объясним 12 времен и исправим произношение.
Обучаем по коммуникативной методике: вы говорите с первого урока, 70% занятия посвящено общению на английском языке.

Почему стоит выбрать «Инглекс»:

- сильные преподаватели: только 1 из 103 кандидатов попадает в команду;
- человеческий подход к каждому студенту;
- максимум разговорной практики;
- доступные цены и гибкая система оплаты (скидки до 26 %);
- лояльная система переносов занятий: в любой момент до начала урока;
- возможность сохранения баланса на время перерыва;
- широкий выбор курсов в зависимости от индивидуальных целей;
- адаптированная программа обучения под персональные задачи каждого студента;
- бесплатные разговорные клубы с русскоязычными преподавателями и носителями языка из США и Великобритании.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Русскоязычный преподаватель 10 ч. 8000 за курс
Русскоязычный преподаватель 20 ч. 15000 за курс
Русскоязычный преподаватель 40 ч. 26000 за курс
Носитель языка 5 ч. 7050 за курс
Носитель языка 10 ч. 13700 за курс
Носитель языка 20 ч. 26200 за курс
Носитель языка 40 ч. 49200 за курс
Русскоязычный преподаватель 5 ч. 4250 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно Перейти на сайт школы

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