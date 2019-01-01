Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
5050 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
English Connection — центр английского языка, удобно расположенный в районе Хамовники, в 5 минутах ходьбы от метро Спортивная и МЦК Лужники. К нам легко добраться от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца.
В нашем здании компактные классы, идеальные для занятий в небольших группах, оборудованные по последнему слову техники! В состав наших преподавателей входят как носители языка, так и русскоговорящие преподаватели.
Наша программа рассчитана на учащихся всех возрастов с любым уровнем знания английского языка, начиная от начального и заканчивая продвинутым уровнем. Мы предоставляем услуги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также к международным экзаменам: TOEFL, IELTS, CAT, PET, FCE, CAE.
Помочь нашим студентам достичь успеха в изучении английского — наша приоритетная задача!
Приходите к нам и убедитесь сами!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|8 ч.
|5050 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Хамовники, метро Спортивная, Хамовнический вал 24, стр. 2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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