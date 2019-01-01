English Connection

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

5050 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

English Connection  — центр английского языка, удобно расположенный в районе Хамовники, в 5 минутах ходьбы от метро Спортивная и МЦК Лужники. К нам легко добраться от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца.

В нашем здании компактные классы, идеальные для занятий в небольших группах, оборудованные по последнему слову техники! В состав наших преподавателей входят как носители языка, так и русскоговорящие преподаватели.

Наша программа рассчитана на учащихся всех возрастов с любым уровнем знания английского языка, начиная от начального и заканчивая продвинутым уровнем. Мы предоставляем услуги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также к международным экзаменам: TOEFL, IELTS, CAT, PET, FCE, CAE.

Помочь нашим студентам достичь успеха в изучении английского — наша приоритетная задача!
Приходите к нам и убедитесь сами!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 8 ч. 5050 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Хамовники, метро Спортивная, Хамовнический вал 24, стр. 2 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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