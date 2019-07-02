English-Country

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

1500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Изучать языки в Инглиш Кантри значит: добиться успехов в Учебе, в Карьере, снять "языковой барьер" и найти новых друзей!

Учим "без зубрежки", по современным учебникам, в увлекательной форме, интересно преподносим материал!

Преподаватели - носители языка. Маленькие группы!

Мы ценим в наших учителях ответственность, душевность, честность, интеллигентность, доброжелательность и коммуникабельность.

У нас работают преподаватели, которые постоянно совершенствуют свои знания в изучении языков и стремятся передать их своим ученикам!

В English Country вы можете пройти подготовку к тесту IELTS и любому другому международному экзамену по английскому языку, наши преподаватели помогут вам выйти на нужный уровень максимально эффективно в необходимые сроки, благодаря чему вы успешно сдадите экзамен IELTS в Москве и другие тесты.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 1500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Хорошёвский район, метро Аэропорт, Ленинградский проспект, 47 не указано Записаться на урок

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