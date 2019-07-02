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Изучать языки в Инглиш Кантри значит: добиться успехов в Учебе, в Карьере, снять "языковой барьер" и найти новых друзей!
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Преподаватели - носители языка. Маленькие группы!
Мы ценим в наших учителях ответственность, душевность, честность, интеллигентность, доброжелательность и коммуникабельность.
У нас работают преподаватели, которые постоянно совершенствуют свои знания в изучении языков и стремятся передать их своим ученикам!
В English Country вы можете пройти подготовку к тесту IELTS и любому другому международному экзамену по английскому языку, наши преподаватели помогут вам выйти на нужный уровень максимально эффективно в необходимые сроки, благодаря чему вы успешно сдадите экзамен IELTS в Москве и другие тесты.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|1500 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Хорошёвский район, метро Аэропорт, Ленинградский проспект, 47
|не указано
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