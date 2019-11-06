English Discussions

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

380 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

450 ₽/ак.час

English Discussions - это международная онлайн школа английского языка, заниматься в которой Вы можете в удобное для Вас время, в любом месте.
Обучение в школе проводится по коммуникативной методике, а это значит, что основная цель наших занятий – научить Вас РАЗГОВАРИВАТЬ на английском.

Преимущества компании:

  • Индивидуальный подход.
    Преподаватель составляет план обучения, основываясь на Ваших целях и пожеланиях, и учитывая Ваши сильные и слабые стороны;
  • 3 бесплатных пробных занятия.
    Мы предоставляем Вам 3 бесплатных пробных урока, чтобы у Вас была возможность выбрать преподавателя с которым Вам наиболее комфортно заниматься;
  • Профессиональные преподаватели – носители языка из: Великобритании, США, Австралии и Канады, а также опытные русскоязычные преподаватели;
  • Много скидок и бонусов.
    Мы предоставляем гибкую систему скидок и бонусов для наших студентов, а также часто проводим разнообразные акции;
  • Бесплатные занятия в разговорных клубах с носителями языка для наших студентов;
  • Высокий показатель доверия со стороны наших студентов.
    Наша школа еще довольно молодая, но уже успела завоевать высокое доверие среди наших студентов, которые активно приглашают своих друзей и знакомых заниматься у нас.

Чтобы начать занятия в нашей школе, просто запишитесь на бесплатное пробное занятие по скайпу.
Перед пробным занятием наш методист определит Ваш уровень и порекомендует наиболее эффективный курс для Вас, с учетом Ваших пожеланий.

Программы обучения

Мы предлагаем разные виды занятий, в зависимости от Ваших целей и потребностей:

  • общий курс, разговорный курс,
  • бизнес курс по разным направлениям,
  • английский для детей и подростков,
  • подготовка к собеседованию,
  • подготовка к международным экзаменам, тематические курсы.

А также: разговорные клубы (как в группе, так и один на один с преподавателем).

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский индивидуально 5 ч. 2425 за курс
Общий английский индивидуально 10 ч. 5040 за курс
Общий английский индивидуально 20 ч. 9540 за курс
Общий английский в группе 10 ч. 1800 за курс
Бизнес английский индивидуально 5 ч. 2800 за курс
Бизнес английский индивидуально 10 ч. 5420 за курс
Бизнес английский индивидуально 20 ч. 10260 за курс
Бизнес английский в группе 10 ч. 2050 за курс
Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), индивидуально 5 ч. 3875 за курс
Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), индивидуально 10 ч. 7350 за курс
Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), индивидуально 20 ч. 13900 за курс
Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), в группе 10 ч. 3600 за курс
Английский с носителем индивидуально 5 ч. 5500 за курс
Английский с носителем индивидуально 10 ч. 11050 за курс
Английский с носителем индивидуально 20 ч. 20800 за курс
Английский с носителем в группе 10 ч. 3700 за курс
Общий английский 1 ч. 380 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно Записаться на урок

Отзывы

MaximMaximovich
6 ноября 2019 | 17:09
Хорошие преподаватели, все понятно объясняют, да и цены приятно удивили. Спасибо!

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