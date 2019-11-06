English Discussions - это международная онлайн школа английского языка, заниматься в которой Вы можете в удобное для Вас время, в любом месте.

Обучение в школе проводится по коммуникативной методике, а это значит, что основная цель наших занятий – научить Вас РАЗГОВАРИВАТЬ на английском.

Преимущества компании:

Индивидуальный подход.

Преподаватель составляет план обучения, основываясь на Ваших целях и пожеланиях, и учитывая Ваши сильные и слабые стороны;

Преподаватель составляет план обучения, основываясь на Ваших целях и пожеланиях, и учитывая Ваши сильные и слабые стороны; 3 бесплатных пробных занятия.

Мы предоставляем Вам 3 бесплатных пробных урока, чтобы у Вас была возможность выбрать преподавателя с которым Вам наиболее комфортно заниматься;

Мы предоставляем Вам 3 бесплатных пробных урока, чтобы у Вас была возможность выбрать преподавателя с которым Вам наиболее комфортно заниматься; Профессиональные преподаватели – носители языка из: Великобритании, США, Австралии и Канады, а также опытные русскоязычные преподаватели;

Много скидок и бонусов.

Мы предоставляем гибкую систему скидок и бонусов для наших студентов, а также часто проводим разнообразные акции;

Мы предоставляем гибкую систему скидок и бонусов для наших студентов, а также часто проводим разнообразные акции; Бесплатные занятия в разговорных клубах с носителями языка для наших студентов;

Высокий показатель доверия со стороны наших студентов.

Наша школа еще довольно молодая, но уже успела завоевать высокое доверие среди наших студентов, которые активно приглашают своих друзей и знакомых заниматься у нас.

Чтобы начать занятия в нашей школе, просто запишитесь на бесплатное пробное занятие по скайпу.

Перед пробным занятием наш методист определит Ваш уровень и порекомендует наиболее эффективный курс для Вас, с учетом Ваших пожеланий.

Программы обучения

Мы предлагаем разные виды занятий, в зависимости от Ваших целей и потребностей:

общий курс, разговорный курс,

бизнес курс по разным направлениям,

английский для детей и подростков,

подготовка к собеседованию,

подготовка к международным экзаменам, тематические курсы.

А также: разговорные клубы (как в группе, так и один на один с преподавателем).