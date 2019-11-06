Дата основания
2015 г.
Минимальная стоимость
380 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
450 ₽/ак.час
English Discussions - это международная онлайн школа английского языка, заниматься в которой Вы можете в удобное для Вас время, в любом месте.
Обучение в школе проводится по коммуникативной методике, а это значит, что основная цель наших занятий – научить Вас РАЗГОВАРИВАТЬ на английском.
Преимущества компании:
- Индивидуальный подход.
Преподаватель составляет план обучения, основываясь на Ваших целях и пожеланиях, и учитывая Ваши сильные и слабые стороны;
- 3 бесплатных пробных занятия.
Мы предоставляем Вам 3 бесплатных пробных урока, чтобы у Вас была возможность выбрать преподавателя с которым Вам наиболее комфортно заниматься;
- Профессиональные преподаватели – носители языка из: Великобритании, США, Австралии и Канады, а также опытные русскоязычные преподаватели;
- Много скидок и бонусов.
Мы предоставляем гибкую систему скидок и бонусов для наших студентов, а также часто проводим разнообразные акции;
- Бесплатные занятия в разговорных клубах с носителями языка для наших студентов;
- Высокий показатель доверия со стороны наших студентов.
Наша школа еще довольно молодая, но уже успела завоевать высокое доверие среди наших студентов, которые активно приглашают своих друзей и знакомых заниматься у нас.
Чтобы начать занятия в нашей школе, просто запишитесь на бесплатное пробное занятие по скайпу.
Перед пробным занятием наш методист определит Ваш уровень и порекомендует наиболее эффективный курс для Вас, с учетом Ваших пожеланий.
Программы обучения
Мы предлагаем разные виды занятий, в зависимости от Ваших целей и потребностей:
- общий курс, разговорный курс,
- бизнес курс по разным направлениям,
- английский для детей и подростков,
- подготовка к собеседованию,
- подготовка к международным экзаменам, тематические курсы.
А также: разговорные клубы (как в группе, так и один на один с преподавателем).
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий английский индивидуально
|5 ч.
|2425 за курс
|Общий английский индивидуально
|10 ч.
|5040 за курс
|Общий английский индивидуально
|20 ч.
|9540 за курс
|Общий английский в группе
|10 ч.
|1800 за курс
|Бизнес английский индивидуально
|5 ч.
|2800 за курс
|Бизнес английский индивидуально
|10 ч.
|5420 за курс
|Бизнес английский индивидуально
|20 ч.
|10260 за курс
|Бизнес английский в группе
|10 ч.
|2050 за курс
|Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), индивидуально
|5 ч.
|3875 за курс
|Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), индивидуально
|10 ч.
|7350 за курс
|Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), индивидуально
|20 ч.
|13900 за курс
|Международные экзамены (IELTS, TOEFL, Cambridge exams), в группе
|10 ч.
|3600 за курс
|Английский с носителем индивидуально
|5 ч.
|5500 за курс
|Английский с носителем индивидуально
|10 ч.
|11050 за курс
|Английский с носителем индивидуально
|20 ч.
|20800 за курс
|Английский с носителем в группе
|10 ч.
|3700 за курс
|Общий английский
|1 ч.
|380 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
Отзывы
MaximMaximovich
6 ноября 2019 | 17:09
Хорошие преподаватели, все понятно объясняют, да и цены приятно удивили. Спасибо!
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