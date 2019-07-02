Лингвистический центр English Exam проводит подготовку к международным экзаменам Cambridge ESOL и обеспечивает организацию данных экзаменов под контролем представительства Cambridge English в Москве с выдачей сертификатов Cambridge English Language Assessment. Наши слушатели, изучая английский язык в течение учебного года по аутентичным учебникам Cambridge University Press, сдав пробные экзамены в феврале, сдают кембриджские экзамены в конце учебного года – в мае.

Экзамены предусматривают проверку всех видов деятельности — понимание, говорение, перевод, письмо. Подготовка к экзамену в течение года ведется по всем направлениям, и к концу учебного года слушатели не только прекрасно подготовлены к экзамену, но и владеют английским языком в рамках компетенций соответствующего уровня.

Занятия проводят преподаватели, сертифицированные Cambridge English Language Assessment.