English Exam

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

1750 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Лингвистический центр English Exam проводит подготовку к международным экзаменам Cambridge ESOL и обеспечивает организацию данных экзаменов под контролем представительства Cambridge English в Москве с выдачей сертификатов Cambridge English Language Assessment. Наши слушатели, изучая английский язык в течение учебного года по аутентичным учебникам Cambridge University Press, сдав пробные экзамены в феврале, сдают кембриджские экзамены в конце учебного года – в мае.

Экзамены предусматривают проверку всех видов деятельности — понимание, говорение, перевод, письмо. Подготовка к экзамену в течение года ведется по всем направлениям, и к концу учебного года слушатели не только прекрасно подготовлены к экзамену, но и владеют английским языком в рамках компетенций соответствующего уровня.

Занятия проводят преподаватели, сертифицированные Cambridge English Language Assessment.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 1750 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Крылатское, метро Крылатское, ул. Крылатские Холмы, д. 15, к. 2 не указано Записаться на урок

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