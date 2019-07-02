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Лингвистический центр English Exam проводит подготовку к международным экзаменам Cambridge ESOL и обеспечивает организацию данных экзаменов под контролем представительства Cambridge English в Москве с выдачей сертификатов Cambridge English Language Assessment. Наши слушатели, изучая английский язык в течение учебного года по аутентичным учебникам Cambridge University Press, сдав пробные экзамены в феврале, сдают кембриджские экзамены в конце учебного года – в мае.
Экзамены предусматривают проверку всех видов деятельности — понимание, говорение, перевод, письмо. Подготовка к экзамену в течение года ведется по всем направлениям, и к концу учебного года слушатели не только прекрасно подготовлены к экзамену, но и владеют английским языком в рамках компетенций соответствующего уровня.
Занятия проводят преподаватели, сертифицированные Cambridge English Language Assessment.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|1750 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Крылатское, метро Крылатское, ул. Крылатские Холмы, д. 15, к. 2
|не указано
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