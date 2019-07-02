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Вы еще думаете, где выбрать курсы английского в Москве?
Наша школа это лучшее соотношение цены и качества, и удобное месторасположение в 2 мин. ходьбы от станции метро Озерная. Квалифицированная команда преподавателей, включающая носителей языка, поможет каждому студенту добиться поставленных целей в короткие сроки. Изучайте английский весело и эффективно, в группах и индивидуально.
Если вы живете неподалеку от районов Очаково, Солнцево, Ново-переделкино, Большая Очаковская, Озерная, Мичуринский проспект, Никулинская - приходите к нам с детками (для них есть детские группы) и изучение языка станет увлекательным приключением!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|8400 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Очаково-Матвеевское, метро Озёрная, ул. Озерная, д. 42, БЦ "Озерная", 8 этаж, офис 809
|не указано
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