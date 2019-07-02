ENGLISH INDEED

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

8400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

525 ₽/ак.час

Вы еще думаете, где выбрать курсы английского в Москве?

Наша школа это лучшее соотношение цены и качества, и удобное месторасположение в 2 мин. ходьбы от станции метро Озерная. Квалифицированная команда преподавателей, включающая носителей языка, поможет каждому студенту добиться поставленных целей в короткие сроки. Изучайте английский весело и эффективно, в группах и индивидуально.

Если вы живете неподалеку от районов Очаково, Солнцево, Ново-переделкино, Большая Очаковская, Озерная, Мичуринский проспект, Никулинская - приходите к нам с детками (для них есть детские группы) и изучение языка станет увлекательным приключением!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 8400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Очаково-Матвеевское, метро Озёрная, ул. Озерная, д. 42, БЦ "Озерная", 8 этаж, офис 809 не указано Записаться на урок

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