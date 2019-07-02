English Lingua Centre

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

9800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

750 ₽/ак.час

Курсы английского языка English Lingua Centre,
лицензия Департамента образования города Москвы, регистрационный номер 028774 от 29.04.2011

English Lingua Centre - курсы английского языка в Москве с самой широкой сетью филиалов, партнер Оксфордского Университета. Обучение ведется по классическим годичным программам обучения по методике New Headway в групповой и в индивидуальной форме. Из специализированных курсов наиболее востребованы краткосрочные интенсивные программы изучения английского языка для всех возрастных групп, а также подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ЕГЭ.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 24 ч. 9800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Таганский район, метро Марксистская, Товарищеский переулок, д. 3 не указано Записаться на урок

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