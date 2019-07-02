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Курсы английского языка English Lingua Centre,
лицензия Департамента образования города Москвы, регистрационный номер 028774 от 29.04.2011
English Lingua Centre - курсы английского языка в Москве с самой широкой сетью филиалов, партнер Оксфордского Университета. Обучение ведется по классическим годичным программам обучения по методике New Headway в групповой и в индивидуальной форме. Из специализированных курсов наиболее востребованы краткосрочные интенсивные программы изучения английского языка для всех возрастных групп, а также подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ЕГЭ.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|24 ч.
|9800 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Таганский район, метро Марксистская, Товарищеский переулок, д. 3
|не указано
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