История нашего центра начинается в далеком 1996 году, когда коллективы наиболее прогрессивных преподавателей МГИМО и Дипломатической Академии МИД РФ объединили свои усилия по созданию методики, позволяющей любому человеку в кратчайший срок выучить английский язык. И уже летом 1997 года был открыт наш лингвистический образовательный центр ES, который начал успешную преподавательскую работу.

С течением времени наши программы становились все более углубленными и совершенными, охватывая все больше количество областей, где требуется изучение и знание английского языка. С 2000 года мы начали тесно сотрудничать с факультетом прикладной лингвистики Стенфордского университета, сотрудники которого принимали и продолжают принимать активное участие в совершенствовании наших учебных программ и преподавании.

Являясь старейшим образовательным центром по изучению английского языка, мы с удовольствием делимся своим колоссальным опытом и знаниями со слушателями наших курсов и гарантируем им 100% успех.