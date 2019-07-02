Центр English Stars - это:

- курсы английского языка для детей с 3 лет и взрослых,

- разнообразные интеллектуальные,

- творческие и танцевальные занятия для детей 3-17 лет,

- детские праздники и мастер-классы.

Мы очень ответственно подходим к вопросу подбора преподавателей. Конечно же, обязательное условие – педагогическое образование и не менее чем трехлетний опыт успешной работы. Наши педагоги русскоязычные, но все имеют отличное произношение и регулярно повышают свой уровень за границей. Но самое главное – они умеют увлечь изучением языка, сделать занятия яркими и интересными, на которые захочется прийти снова.