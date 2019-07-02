English Stars

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

5900 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

737 ₽/ак.час

Центр English Stars - это:

- курсы английского языка для детей с 3 лет и взрослых,
- разнообразные интеллектуальные,
- творческие и танцевальные занятия для детей 3-17 лет,
- детские праздники и мастер-классы.

Мы очень ответственно подходим к вопросу подбора преподавателей. Конечно же, обязательное условие – педагогическое образование и не менее чем трехлетний опыт успешной работы. Наши педагоги русскоязычные, но все имеют отличное произношение и регулярно повышают свой уровень за границей. Но самое главное – они умеют увлечь изучением языка, сделать занятия яркими и интересными, на которые захочется прийти снова.

Нам очень важно научить не просто говорить на языке, но говорить правильно. Поэтому мы ответственно подходим к контролю знаний. Все домашние задания обязательно проверяются, в течение курса ученики проходят ежемесячные тесты на усвоение материала, а в конце курса – итоговое тестирование. Преподаватели дают индивидуальные советы, на что нужно обратить особое внимание. 

 

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 5900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Ломоносовский район, метро Новые Черёмушки, ул. Академика Пилюгина, д.6 не указано Записаться на урок

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