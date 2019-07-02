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Центр English Stars - это:
- курсы английского языка для детей с 3 лет и взрослых,
- разнообразные интеллектуальные,
- творческие и танцевальные занятия для детей 3-17 лет,
- детские праздники и мастер-классы.
Мы очень ответственно подходим к вопросу подбора преподавателей. Конечно же, обязательное условие – педагогическое образование и не менее чем трехлетний опыт успешной работы. Наши педагоги русскоязычные, но все имеют отличное произношение и регулярно повышают свой уровень за границей. Но самое главное – они умеют увлечь изучением языка, сделать занятия яркими и интересными, на которые захочется прийти снова.
Нам очень важно научить не просто говорить на языке, но говорить правильно. Поэтому мы ответственно подходим к контролю знаний. Все домашние задания обязательно проверяются, в течение курса ученики проходят ежемесячные тесты на усвоение материала, а в конце курса – итоговое тестирование. Преподаватели дают индивидуальные советы, на что нужно обратить особое внимание.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|5900 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Ломоносовский район, метро Новые Черёмушки, ул. Академика Пилюгина, д.6
|не указано
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