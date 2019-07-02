Еnglish State

Дата основания

2008 г.

Минимальная стоимость

5200 ₽/курс

Кол-во филиалов

7

Средняя стоимость

650 ₽/ак.час

Добро пожаловать на курсы английского языка в Москве.

Это эффективные курсы английского языка, использующие клубную систему обучения для любого возраста и уровня знаний: для детей от 3 лет; для младших школьников; для подростков; для взрослых; для путешествий; делового английского; подготовки к международным экзаменам.

English State — это культурно-развлекательные программы, посвященные праздникам Christmas Day, New Year, Halloween, St. Valentine's Day, Mother's Day. В клубе постоянно проходят спектакли, сценки, концерты на английском языке.

Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 5200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Академический район, метро Академическая, улица Дмитрия Ульянова не указано Записаться на урок
Москва, метро Ломоносовский проспект, Университетский проспект не указано Записаться на урок
Москва, район Очаково-Матвеевское, метро Озёрная, Озёрная улица не указано Записаться на урок
Москва, район Нагатино-Садовники, метро Коломенская, проспект Андропова не указано Записаться на урок
Москва, Нагорный район, метро Варшавская, Артековская улица не указано Записаться на урок
Москва, район Коньково, метро Беляево, Профсоюзная улица не указано Записаться на урок
Москва, район Ясенево, метро Ясенево, Тарусская улица не указано Записаться на урок

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