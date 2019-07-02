Добро пожаловать на курсы английского языка в Москве.

Это эффективные курсы английского языка, использующие клубную систему обучения для любого возраста и уровня знаний: для детей от 3 лет; для младших школьников; для подростков; для взрослых; для путешествий; делового английского; подготовки к международным экзаменам.

English State — это культурно-развлекательные программы, посвященные праздникам Christmas Day, New Year, Halloween, St. Valentine's Day, Mother's Day. В клубе постоянно проходят спектакли, сценки, концерты на английском языке.

Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар.