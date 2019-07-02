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Это эффективные курсы английского языка, использующие клубную систему обучения для любого возраста и уровня знаний: для детей от 3 лет; для младших школьников; для подростков; для взрослых; для путешествий; делового английского; подготовки к международным экзаменам.
English State — это культурно-развлекательные программы, посвященные праздникам Christmas Day, New Year, Halloween, St. Valentine's Day, Mother's Day. В клубе постоянно проходят спектакли, сценки, концерты на английском языке.
Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|5200 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Академический район, метро Академическая, улица Дмитрия Ульянова
|не указано
|Москва, метро Ломоносовский проспект, Университетский проспект
|не указано
|Москва, район Очаково-Матвеевское, метро Озёрная, Озёрная улица
|не указано
|Москва, район Нагатино-Садовники, метро Коломенская, проспект Андропова
|не указано
|Москва, Нагорный район, метро Варшавская, Артековская улица
|не указано
|Москва, район Коньково, метро Беляево, Профсоюзная улица
|не указано
|Москва, район Ясенево, метро Ясенево, Тарусская улица
|не указано
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