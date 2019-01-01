English Up

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

2960 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

850 ₽/ак.час

Ваша цель: говорить на английском языке легко, без страха и ошибок.

Наша цель: научить вас говорить на английском уверенно и грамотно, вдохновить, воодушевить и обеспечить такие условия обучения, при которых вы будете всегда посещать занятия с удовольствием, получая реальные практические знания каждый день.

Ваша цель: найти квалифицированного преподавателя английского языка.

Наша цель: предоставить вам такого преподавателя, для которого обучение английскому языку - любимое увлечение, основная профессия и работа. Который покажет вам, что урок английского – это огромное приобретение, которое с каждым следующим уроком открывает перед вами все новые и новые возможности.

Плюсы нашей школы:

- Вы учитесь по индивидуальному курсу и плану, которые составляются исходя из ваших целей, пожеланий, сроков и удобного времени для проведения занятий.

- Процесс вашего обучения помимо преподавателя будет курироваться нашими методистами, чтобы вы всегда были на 100% довольны уроками, а мы всегда были в курсе вашего прогресса.

- Вы получаете весь материал для уроков и самостоятельных занятий дома бесплатно, который хранится на личной странице студента вместе со всеми деталями вашего курса.

- Все наши курсы, не зависимо от вашего уровня знаний, нацелены на повышение навыка говорения и понимания речи на слух.

- Не смотря на то, что основой упор делается на лексику и разговорную речь, уроки строятся таким образом, что вы систематически прорабатываете все дополнительные навыки - чтение, письмо, аудировние, грамматика.

 

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Любой курс с русскоязычным преподавателем 8 ч. 5120 за курс
Любой курс с русскоязычным преподавателем 4 ч. 2960 за курс
Любой курс с русскоязычным преподавателем 8 ч. 5120 за курс
Любой курс с русскоязычным преподавателем 12 ч. 7680 за курс
Любой курс с русскоязычным преподавателем 24 ч. 14400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!