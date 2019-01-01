Дата основания
2015 г.
Минимальная стоимость
2960 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
850 ₽/ак.час
Ваша цель: говорить на английском языке легко, без страха и ошибок.
Наша цель: научить вас говорить на английском уверенно и грамотно, вдохновить, воодушевить и обеспечить такие условия обучения, при которых вы будете всегда посещать занятия с удовольствием, получая реальные практические знания каждый день.
Ваша цель: найти квалифицированного преподавателя английского языка.
Наша цель: предоставить вам такого преподавателя, для которого обучение английскому языку - любимое увлечение, основная профессия и работа. Который покажет вам, что урок английского – это огромное приобретение, которое с каждым следующим уроком открывает перед вами все новые и новые возможности.
Плюсы нашей школы:
- Вы учитесь по индивидуальному курсу и плану, которые составляются исходя из ваших целей, пожеланий, сроков и удобного времени для проведения занятий.
- Процесс вашего обучения помимо преподавателя будет курироваться нашими методистами, чтобы вы всегда были на 100% довольны уроками, а мы всегда были в курсе вашего прогресса.
- Вы получаете весь материал для уроков и самостоятельных занятий дома бесплатно, который хранится на личной странице студента вместе со всеми деталями вашего курса.
- Все наши курсы, не зависимо от вашего уровня знаний, нацелены на повышение навыка говорения и понимания речи на слух.
- Не смотря на то, что основой упор делается на лексику и разговорную речь, уроки строятся таким образом, что вы систематически прорабатываете все дополнительные навыки - чтение, письмо, аудировние, грамматика.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|8 ч.
|5120 за курс
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|4 ч.
|2960 за курс
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|8 ч.
|5120 за курс
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|12 ч.
|7680 за курс
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|24 ч.
|14400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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