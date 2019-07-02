English World

Дата основания

2017 г.

Минимальная стоимость

6500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

235 ₽/ак.час

Центр английского языка «English World» предлагает Вам пройти качественное и современное обучение английскому языку в Москве по самой низкой цене — 4 990 рублей в месяц для мини-групп и 1119 рублей за час индивидуальных занятий по английскому языку в самом центре Москвы!

Наши новые программы обучения рассчитаны на взрослых с любым уровнем знаний английского языка. Наши учебные классы находятся в центре Москвы в бизнес-центре в шаговой доступности от метро Менделеевская (1 мин.) и Новослободская (3 мин. пешком)

В обучении английскому языку мы используем зарекомендовавший себя во всем мире коммуникативный метод. Эта методика подразумевает то, что вы будете учиться думать на английском, постепенно отказываясь от использования родного языка в качестве опоры. На сегодняшний день это единственный способ научиться говорить по-английски бегло и без ошибок.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 24 ч. 6500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Менделеевская, Новослободская ул., д. 31, стр. 2 не указано Записаться на урок

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