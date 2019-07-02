«EnglishGood» — это курсы английского языка для детей, подростков и взрослых .

- работаем с 2004 года

- преподаватели с лингвистическим и педагогическим образованием

- первое занятие бесплатно

- выдаем пособия и учебники

- близость к метро

- вечерние и утренние группы

- оборудованные аудитории библиотек

Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.