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«EnglishGood» — это курсы английского языка для детей, подростков и взрослых .
- работаем с 2004 года
- преподаватели с лингвистическим и педагогическим образованием
- первое занятие бесплатно
- выдаем пособия и учебники
- близость к метро
- вечерние и утренние группы
- оборудованные аудитории библиотек
Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|1 ч.
|690 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Соколиная Гора, ул. Щербаковская, д. 54, стр.1
|не указано
|Москва, район Измайлово, метро Первомайская, ул. 11-я Парковая, д. 21
|не указано
|Москва, район Северное Измайлово, метро Щёлковская, Сиреневый бульвар р, д.73, корп.1
|не указано
|Москва, район Соколиная Гора, 9-я ул. Соколиной горы, д. 17
|не указано
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