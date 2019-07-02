Englishgood

Дата основания

2004 г.

Минимальная стоимость

690 ₽/курс

Кол-во филиалов

4

Средняя стоимость

650 ₽/ак.час

«EnglishGood» — это курсы английского языка для детей, подростков и взрослых .

- работаем с 2004 года
- преподаватели с лингвистическим и педагогическим образованием
- первое занятие бесплатно
- выдаем пособия и учебники
- близость к метро
- вечерние и утренние группы
- оборудованные аудитории библиотек

Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.

  • Ускоренный курс английского языка ведется по интенсивно-коммуникативной методике.
  • В процессе урока 80% времени посвящено языковой практике.
  • За один учебный час вы тренируете все языковые навыки: говорение, аудирование, письмо и чтение.
  • Индивидуально-групповой формат работы и использование только английского языка — особенности наших интенсивных курсов английского языка.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 1 ч. 690 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Соколиная Гора, ул. Щербаковская, д. 54, стр.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Измайлово, метро Первомайская, ул. 11-я Парковая, д. 21 не указано Записаться на урок
Москва, район Северное Измайлово, метро Щёлковская, Сиреневый бульвар р, д.73, корп.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Соколиная Гора, 9-я ул. Соколиной горы, д. 17 не указано Записаться на урок

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