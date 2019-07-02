EnglishMania

Дата основания

2012 г.

Минимальная стоимость

280 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

490 ₽/ак.час

Проект "EnglishMania" был запущен в 2012 году и быстро зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента для изучения английского языка. В настоящее время сервис обладает внутренним штатом профессиональных преподавателей, которые ежедневно помогают осваивать английский язык пользователям со всего мира.

Школа английского языка EnglishMania является незаменимым помощником для свободного овладения разговорным языком и навыками восприятия устной речи на слух. Наш сервис рассчитан на людей любого пола, возраста, имеющих различные уровни владения навыком – от новичков, только начинающих изучение английского, до тех, кто уже владеет языком на достаточно хорошем уровне, но испытывает потребность в дополнительной языковой практике.

В настоящее время наш сервис для дистанционного изучения английского языка активно используется людьми из совершенно разных стран мира, и их количество непрерывно растет!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
PHONICS AND ALPHABET (Фонетика и алфавит) 28 ч ч. 12880 за курс
SIMPLE ENGLISH (простой английский) 10 ч ч. 4600 за курс
ENGLISH THROUGH STORIES, LEVEL 1 (Английский в историях, уровень 1) 20 ч ч. 9200 за курс
ENGLISH THROUGH STORIES, LEVEL 2 (Английский в историях, уровень 2) 20 ч ч. 9200 за курс
ENGLISH THROUGH READING & SPEAKING (Английский язык, чтение и общение, уровень 1) 20 ч ч. 9200 за курс
ENGLISH THROUGH READING & SPEAKING (Английский язык, чтение и общение, уровень 2) 20 ч ч. 9200 за курс
BEGINNER, LEVEL 1 (Начальный уровень 1) 20 ч ч. 9200 за курс
BEGINNER, LEVEL 2 (Начальный уровень 2) 20 ч ч. 9200 за курс
PRE-INTERMEDIATE, LEVEL 1 (Базовый английский, уровень 1) 20 ч ч. 9200 за курс
PRE-INTERMEDIATE, LEVEL 2 (Базовый английский, уровень 2) 20 ч ч. 9200 за курс
INTERMEDIATE, LEVEL 1 (Средний уровень 1) 26 ч ч. 11960 за курс
INTERMEDIATE, LEVEL 2 (Средний уровень 2) 26 ч. 11960 за курс
ADVANCED, LEVEL 1 (Курс для “продвинутых”, уровень 1) 30 ч ч. 13800 за курс
ADVANCED, LEVEL 2 (Курс для “продвинутых”, уровень 2) 30 ч ч. 13800 за курс
ADVANCED, LEVEL 3 (Курс для “продвинутых”, уровень 3) 30 ч ч. 13800 за курс
BUSINESS ENGLISH, LEVEL 1 (Деловой английский, уровень 1) 30 ч ч. 13800 за курс
BUSINESS ENGLISH, LEVEL 2 (Деловой английский, уровень 2) 30 ч ч. 13800 за курс
BUSINESS ENGLISH, LEVEL 3 (Деловой английский, уровень 3) 30 ч ч. 13800 за курс
JOB INTERVIEW (Собеседование при устройстве на работу) 5 ч ч. 2400 за курс
EMBASSY INTERVIEW (Собеседование в посольстве) 5 ч ч. 2400 за курс
TRIP ABROAD (Поездка за границу). 5 ч ч. 2400 за курс
Английский по телефону 25 мин ч. 280 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Южнопортовый район, метро Волгоградский проспект, Волгоградский пр-т, д.28 не указано Записаться на урок
132 W 36TH ST 3 Floor New York NY 10018-7240 не указано Записаться на урок

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