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Проект "EnglishMania" был запущен в 2012 году и быстро зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента для изучения английского языка. В настоящее время сервис обладает внутренним штатом профессиональных преподавателей, которые ежедневно помогают осваивать английский язык пользователям со всего мира.
Школа английского языка EnglishMania является незаменимым помощником для свободного овладения разговорным языком и навыками восприятия устной речи на слух. Наш сервис рассчитан на людей любого пола, возраста, имеющих различные уровни владения навыком – от новичков, только начинающих изучение английского, до тех, кто уже владеет языком на достаточно хорошем уровне, но испытывает потребность в дополнительной языковой практике.
В настоящее время наш сервис для дистанционного изучения английского языка активно используется людьми из совершенно разных стран мира, и их количество непрерывно растет!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|PHONICS AND ALPHABET (Фонетика и алфавит)
|28 ч ч.
|12880 за курс
|SIMPLE ENGLISH (простой английский)
|10 ч ч.
|4600 за курс
|ENGLISH THROUGH STORIES, LEVEL 1 (Английский в историях, уровень 1)
|20 ч ч.
|9200 за курс
|ENGLISH THROUGH STORIES, LEVEL 2 (Английский в историях, уровень 2)
|20 ч ч.
|9200 за курс
|ENGLISH THROUGH READING & SPEAKING (Английский язык, чтение и общение, уровень 1)
|20 ч ч.
|9200 за курс
|ENGLISH THROUGH READING & SPEAKING (Английский язык, чтение и общение, уровень 2)
|20 ч ч.
|9200 за курс
|BEGINNER, LEVEL 1 (Начальный уровень 1)
|20 ч ч.
|9200 за курс
|BEGINNER, LEVEL 2 (Начальный уровень 2)
|20 ч ч.
|9200 за курс
|PRE-INTERMEDIATE, LEVEL 1 (Базовый английский, уровень 1)
|20 ч ч.
|9200 за курс
|PRE-INTERMEDIATE, LEVEL 2 (Базовый английский, уровень 2)
|20 ч ч.
|9200 за курс
|INTERMEDIATE, LEVEL 1 (Средний уровень 1)
|26 ч ч.
|11960 за курс
|INTERMEDIATE, LEVEL 2 (Средний уровень 2)
|26 ч.
|11960 за курс
|ADVANCED, LEVEL 1 (Курс для “продвинутых”, уровень 1)
|30 ч ч.
|13800 за курс
|ADVANCED, LEVEL 2 (Курс для “продвинутых”, уровень 2)
|30 ч ч.
|13800 за курс
|ADVANCED, LEVEL 3 (Курс для “продвинутых”, уровень 3)
|30 ч ч.
|13800 за курс
|BUSINESS ENGLISH, LEVEL 1 (Деловой английский, уровень 1)
|30 ч ч.
|13800 за курс
|BUSINESS ENGLISH, LEVEL 2 (Деловой английский, уровень 2)
|30 ч ч.
|13800 за курс
|BUSINESS ENGLISH, LEVEL 3 (Деловой английский, уровень 3)
|30 ч ч.
|13800 за курс
|JOB INTERVIEW (Собеседование при устройстве на работу)
|5 ч ч.
|2400 за курс
|EMBASSY INTERVIEW (Собеседование в посольстве)
|5 ч ч.
|2400 за курс
|TRIP ABROAD (Поездка за границу).
|5 ч ч.
|2400 за курс
|Английский по телефону
|25 мин ч.
|280 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Южнопортовый район, метро Волгоградский проспект, Волгоградский пр-т, д.28
|не указано
|132 W 36TH ST 3 Floor New York NY 10018-7240
|не указано
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