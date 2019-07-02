Проект "EnglishMania" был запущен в 2012 году и быстро зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента для изучения английского языка. В настоящее время сервис обладает внутренним штатом профессиональных преподавателей, которые ежедневно помогают осваивать английский язык пользователям со всего мира.

Школа английского языка EnglishMania является незаменимым помощником для свободного овладения разговорным языком и навыками восприятия устной речи на слух. Наш сервис рассчитан на людей любого пола, возраста, имеющих различные уровни владения навыком – от новичков, только начинающих изучение английского, до тех, кто уже владеет языком на достаточно хорошем уровне, но испытывает потребность в дополнительной языковой практике.

В настоящее время наш сервис для дистанционного изучения английского языка активно используется людьми из совершенно разных стран мира, и их количество непрерывно растет!