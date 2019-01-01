Enline

Дата основания

2012 г.

Минимальная стоимость

1546 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

531 ₽/ак.час
Enline - онлайн-школа английского языка.
В штате школы более 60 опытных преподавателей: русскоязычные преподаватели английского, носители английского языка из США и Великобритании, а также русскоязычные преподаватели, проживающие в англоязычных странах. Все преподаватели имеют более 5 лет опыта, а также профильные сертификаты и образование.
 
В личном кабинете ученика доступны онлайн-материалы по изучению английского: карточки по запоминанию слов, курс по грамматике английского с упражнениями. В Enline обучаются с преподавателем онлайн как взрослые ученики, так и школьники.
 
Enline - это онлайн-курсы для Вашей цели изучения. В школе большой выбор программ: индивидуальный курс, разговорный английский, общий английский, бизнес-английский, подготовка к международным экзаменам включая IELTS, английский для школьников, включая подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.
 
В школе также проходят разговорные клубы онлайн для различных уровней английского. Английский в группе позволяет развить разговорные навыки, а также расширить активный словарный запас.
 

Начните говорить на английском сегодня. Запишитесь на бесплатный вводный урок!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Быстрый старт 12 ч. 7656 за курс
Быстрый старт 4 ч. 2936 за курс
Быстрый старт 8 ч. 5568 за курс
Быстрый старт 2 ч. 1546 за курс
Стандарт 2 ч. 1718 за курс
Стандарт 4 ч. 3264 за курс
Стандарт 8 ч. 6184 за курс
Стандарт 12 ч. 8508 за курс
Gold 2 ч. 1598 за курс
Gold 4 ч. 3036 за курс
Gold 8 ч. 5752 за курс
Gold 12 ч. 7908 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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