Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
1546 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
531 ₽/ак.час
Enline - онлайн-школа английского языка.
В штате школы более 60 опытных преподавателей: русскоязычные преподаватели английского, носители английского языка из США и Великобритании, а также русскоязычные преподаватели, проживающие в англоязычных странах. Все преподаватели имеют более 5 лет опыта, а также профильные сертификаты и образование.
В личном кабинете ученика доступны онлайн-материалы по изучению английского: карточки по запоминанию слов, курс по грамматике английского с упражнениями. В Enline обучаются с преподавателем онлайн как взрослые ученики, так и школьники.
Enline - это онлайн-курсы для Вашей цели изучения. В школе большой выбор программ: индивидуальный курс, разговорный английский, общий английский, бизнес-английский, подготовка к международным экзаменам включая IELTS, английский для школьников, включая подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.
В школе также проходят разговорные клубы онлайн для различных уровней английского. Английский в группе позволяет развить разговорные навыки, а также расширить активный словарный запас.
Начните говорить на английском сегодня. Запишитесь на бесплатный вводный урок!
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Быстрый старт
|12 ч.
|7656 за курс
|Быстрый старт
|4 ч.
|2936 за курс
|Быстрый старт
|8 ч.
|5568 за курс
|Быстрый старт
|2 ч.
|1546 за курс
|Стандарт
|2 ч.
|1718 за курс
|Стандарт
|4 ч.
|3264 за курс
|Стандарт
|8 ч.
|6184 за курс
|Стандарт
|12 ч.
|8508 за курс
|Gold
|2 ч.
|1598 за курс
|Gold
|4 ч.
|3036 за курс
|Gold
|8 ч.
|5752 за курс
|Gold
|12 ч.
|7908 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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