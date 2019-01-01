Enline - онлайн-школа английского языка.

В штате школы более 60 опытных преподавателей: русскоязычные преподаватели английского, носители английского языка из США и Великобритании, а также русскоязычные преподаватели, проживающие в англоязычных странах. Все преподаватели имеют более 5 лет опыта, а также профильные сертификаты и образование.

В личном кабинете ученика доступны онлайн-материалы по изучению английского: карточки по запоминанию слов, курс по грамматике английского с упражнениями. В Enline обучаются с преподавателем онлайн как взрослые ученики, так и школьники.

Enline - это онлайн-курсы для Вашей цели изучения. В школе большой выбор программ: индивидуальный курс, разговорный английский, общий английский, бизнес-английский, подготовка к международным экзаменам включая IELTS, английский для школьников, включая подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

В школе также проходят разговорные клубы онлайн для различных уровней английского. Английский в группе позволяет развить разговорные навыки, а также расширить активный словарный запас.