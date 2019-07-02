Everyday English занимается обучением детей и взрослых английскому языку на Юго-Западе Москвы. Наша основная идея - учить настоящий, разговорный английский с носителями, рядом с домом! У нас работают только преподаватели из США, Великобритании, ЮАР с сертификатами TEFL CELTA.

Everyday English - это не обычная школа с доской и партами. Это - уютное место на Удальцова 46, куда приходят, чтобы общаться по-английски, ведь программы ориентированы, в первую очередь, на развитие разговорных навыков. В течение года здесь проходят групповые занятия для взрослых и детей, а летом мы организуем городской языковой лагерь для школьников.

Компания Everyday English сотрудничает с другими школами по принципу b2b: это значит, что наши преподаватели работают не только у нас на Удальцова 46, но и в других школах, клубах и детских центрах по всему Юго-западу Москвы и за ее пределами.

Мы предоставляем услуги на основе образовательной лицензии, поэтому среди наших партнеров есть государственные и частные общеобразовательные школы. В Новой Школе один из наших преподавателей занимается не только с детьми, но и ведет профессиональный курс для учителей английского языка.

К нам обращаются руководители других детских клубов района для того, чтобы пригласить на занятия опытных преподавателей-носителей английского языка. Мы всегда рады сотрудничеству и с удовольствием учим детей в детском саду коттеджного поселка Бристоль, детском клубе Смартик , в лингвистическом клубе Раменки.

Для тех детей и взрослых, которые ценят индивидуальный подход, есть возможность пригласить преподавателя на дом. Пока выезд ограничен юго-западом города, но Everyday English динамично растет и развивается, а значит, велика вероятность того, что совсем скоро занятия с носителем будут рядом и с вашим домом!