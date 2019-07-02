Everyday 365 English

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

11500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Everyday English занимается обучением детей и взрослых английскому языку на Юго-Западе Москвы. Наша основная идея - учить настоящий, разговорный английский с носителями, рядом с домом! У нас работают только преподаватели из США, Великобритании, ЮАР с сертификатами TEFL CELTA.

Everyday English - это не обычная школа с доской и партами. Это - уютное место на Удальцова 46, куда приходят, чтобы общаться по-английски, ведь программы ориентированы, в первую очередь, на развитие разговорных навыков. В течение года здесь проходят групповые занятия для взрослых и детей, а летом мы организуем городской языковой лагерь для школьников.

Компания Everyday English сотрудничает с другими школами по принципу b2b: это значит, что наши преподаватели работают не только у нас на Удальцова 46, но и в других школах, клубах и детских центрах по всему Юго-западу Москвы и за ее пределами.

Мы предоставляем услуги на основе образовательной лицензии, поэтому среди наших партнеров есть государственные и частные общеобразовательные школы. В Новой Школе один из наших преподавателей занимается не только с детьми, но и ведет профессиональный курс для учителей английского языка.

К нам обращаются руководители других детских клубов района для того, чтобы пригласить на занятия опытных преподавателей-носителей английского языка. Мы всегда рады сотрудничеству и с удовольствием учим детей в детском саду коттеджного поселка Бристоль, детском клубе Смартик , в лингвистическом клубе Раменки.

Для тех детей и взрослых, которые ценят индивидуальный подход, есть возможность пригласить преподавателя на дом. Пока выезд ограничен юго-западом города, но Everyday English динамично растет и развивается, а значит, велика вероятность того, что совсем скоро занятия с носителем будут рядом и с вашим домом!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 12 ч. 11500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Проспект Вернадского, метро Мичуринский проспект, ул. Удальцова, д. 46 не указано Записаться на урок

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