Genius English - это школа английского языка, учиться в которой легко и приятно. Интересные уроки с
опытными преподавателями сделают обучение простым и действенным.
- Учитесь в любом месте в удобное именно для вас время!
- Хватит подстраиваться под графики и выделять уйму времени для поездки на занятия!
Наши онлайн-курсы – это реальный способ изучить язык без сложностей и начать на нем разговаривать в
кратчайшие сроки.
Коммуникативная методика, приятные и опытные преподаватели делают процесс изучения языка понятным и
быстрым. А тщательная проработка произношения и восприятия речи, не оставят языковому барьеру ни шанса на
выживание!
Английский по-новому!
Если вы все еще метаете о том, чтобы начать говорить и понимать язык, тогда мы предлагаем вам выучить
английский так:
Легко
Доказано, что человеческий мозг удерживает концентрацию всего 20 минут, поэтому длинные занятия лишь
утомляют, не давая желанного эффекта. С нами английский можно выучить всего за 30 часов занятий. И это не реклама,
Наши уроки по 20 минут – это максимальная эффективность при минимальной нагрузке. Проверено!
Быстро
Стандартные правила изучения лексики не работают. Это подтверждено как теорией, так и практикой, а также
опытом многих безуспешных попыток.
В Genius English мы пошли другим путем. Инновационная карточная методика Neuro-connect позволяет
запомнить 100 новых слов в день, и никакой зубрежки. Гарантированно!
Навсегда
Вы сталкивались с тем, что полученные знания в два счета выветриваются из головы? Мы предусмотрели и
Обучающие программы сформированы по принципу кривой забывания Германа Эббингауза. Ведь память не
способна удерживать информацию длительное время. И через месяц можно забыть 79% изученного.
С Genius English такого не будет! Правильная система повторений пройденного и «напоминалки»,
предусмотренные в уроках на второй, седьмой и двенадцатый день не позволят мозгу «избавиться» от информации.
Как результат - сохранение в долговременной памяти на 400% больше знаний! Навсегда!
Варианты занятий в Genius English
Школа английского языка предлагает своим студентам различные программы и методы обучения. Среди
предложений:
- пакеты для изучения любого языкового уровня;
- индивидуальные занятия с преподавателями по скайпу;
- разговорный клуб, чтоб навсегда забыть про словосочетание «языковой барьер».
Максимум преимуществ и минимум трудозатрат
С нами вы действительно, получите максимум от занятий. В числе особенностей, которые отмечают студенты:
- обучение по индивидуальным программам;
- продуманная методика, основанная на тщательном анализе мозговой деятельности человека и
- характеристиках памяти;
- возможность качественной тренировки восприятия речи на слух;
- индивидуальный график занятий, в котором мы подстраиваемся под ваше свободное время, а не
- наоборот;
- только лучшие преподаватели, которые умеют и любят обучать английскому языку;
- возможность учёбы с любого уровня до требуемых пределов;
- ответственность за студентов и их знания;
- диплом европейского образца по завершению обучения.
С нами уже сотрудничают 100 преподавателей, знающих как помочь заговорить на английском и более 92 000
студентов со всего мира, стремящихся к качественному обучению.
Великолепные результаты и довольные ученики – это то, чем мы гордимся по праву. Попробуйте уже
Если после недели обучения вы решите, что методика не для вас, то мы вернем деньги без лишних вопросов.