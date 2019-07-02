Genius English - это школа английского языка, учиться в которой легко и приятно. Интересные уроки с

опытными преподавателями сделают обучение простым и действенным.

Учитесь в любом месте в удобное именно для вас время!

Хватит подстраиваться под графики и выделять уйму времени для поездки на занятия!

Наши онлайн-курсы – это реальный способ изучить язык без сложностей и начать на нем разговаривать в

кратчайшие сроки.

Коммуникативная методика, приятные и опытные преподаватели делают процесс изучения языка понятным и

быстрым. А тщательная проработка произношения и восприятия речи, не оставят языковому барьеру ни шанса на

выживание!

Английский по-новому!

Если вы все еще метаете о том, чтобы начать говорить и понимать язык, тогда мы предлагаем вам выучить

английский так:

Легко

Доказано, что человеческий мозг удерживает концентрацию всего 20 минут, поэтому длинные занятия лишь

утомляют, не давая желанного эффекта. С нами английский можно выучить всего за 30 часов занятий. И это не реклама,

Наши уроки по 20 минут – это максимальная эффективность при минимальной нагрузке. Проверено!

Быстро

Стандартные правила изучения лексики не работают. Это подтверждено как теорией, так и практикой, а также

опытом многих безуспешных попыток.

В Genius English мы пошли другим путем. Инновационная карточная методика Neuro-connect позволяет

запомнить 100 новых слов в день, и никакой зубрежки. Гарантированно!

Навсегда

Вы сталкивались с тем, что полученные знания в два счета выветриваются из головы? Мы предусмотрели и

Обучающие программы сформированы по принципу кривой забывания Германа Эббингауза. Ведь память не

способна удерживать информацию длительное время. И через месяц можно забыть 79% изученного.

С Genius English такого не будет! Правильная система повторений пройденного и «напоминалки»,

предусмотренные в уроках на второй, седьмой и двенадцатый день не позволят мозгу «избавиться» от информации.

Как результат - сохранение в долговременной памяти на 400% больше знаний! Навсегда!

Варианты занятий в Genius English Школа английского языка предлагает своим студентам различные программы и методы обучения. Среди

предложений:

пакеты для изучения любого языкового уровня;

индивидуальные занятия с преподавателями по скайпу;

разговорный клуб, чтоб навсегда забыть про словосочетание «языковой барьер».

Максимум преимуществ и минимум трудозатрат

С нами вы действительно, получите максимум от занятий. В числе особенностей, которые отмечают студенты:

обучение по индивидуальным программам;

продуманная методика, основанная на тщательном анализе мозговой деятельности человека и

характеристиках памяти;

возможность качественной тренировки восприятия речи на слух;

индивидуальный график занятий, в котором мы подстраиваемся под ваше свободное время, а не

наоборот;

только лучшие преподаватели, которые умеют и любят обучать английскому языку;

возможность учёбы с любого уровня до требуемых пределов;

ответственность за студентов и их знания;

диплом европейского образца по завершению обучения.

С нами уже сотрудничают 100 преподавателей, знающих как помочь заговорить на английском и более 92 000

студентов со всего мира, стремящихся к качественному обучению.

Великолепные результаты и довольные ученики – это то, чем мы гордимся по праву. Попробуйте уже

Если после недели обучения вы решите, что методика не для вас, то мы вернем деньги без лишних вопросов.