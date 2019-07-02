Genius English

Бесплатный вебинар
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Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

5990 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

330 ₽/ак.час
Genius English - это школа английского языка, учиться в которой легко и приятно. Интересные уроки с
опытными преподавателями сделают обучение простым и действенным.
 
  • Учитесь в любом месте в удобное именно для вас время!
  • Хватит подстраиваться под графики и выделять уйму времени для поездки на занятия!
 
Наши онлайн-курсы – это реальный способ изучить язык без сложностей и начать на нем разговаривать в
кратчайшие сроки.
Коммуникативная методика, приятные и опытные преподаватели делают процесс изучения языка понятным и
быстрым. А тщательная проработка произношения и восприятия речи, не оставят языковому барьеру ни шанса на
выживание!
 

Английский по-новому!

Если вы все еще метаете о том, чтобы начать говорить и понимать язык, тогда мы предлагаем вам выучить
английский так:
 

Легко

Доказано, что человеческий мозг удерживает концентрацию всего 20 минут, поэтому длинные занятия лишь
утомляют, не давая желанного эффекта. С нами английский можно выучить всего за 30 часов занятий. И это не реклама,
Наши уроки по 20 минут – это максимальная эффективность при минимальной нагрузке. Проверено!
 

Быстро

Стандартные правила изучения лексики не работают. Это подтверждено как теорией, так и практикой, а также
опытом многих безуспешных попыток.
В Genius English мы пошли другим путем. Инновационная карточная методика Neuro-connect позволяет
запомнить 100 новых слов в день, и никакой зубрежки. Гарантированно!
 

Навсегда

Вы сталкивались с тем, что полученные знания в два счета выветриваются из головы? Мы предусмотрели и
Обучающие программы сформированы по принципу кривой забывания Германа Эббингауза. Ведь память не
способна удерживать информацию длительное время. И через месяц можно забыть 79% изученного.
С Genius English такого не будет! Правильная система повторений пройденного и «напоминалки»,
предусмотренные в уроках на второй, седьмой и двенадцатый день не позволят мозгу «избавиться» от информации.
Как результат - сохранение в долговременной памяти на 400% больше знаний! Навсегда!
 

Варианты занятий в Genius English

Школа английского языка предлагает своим студентам различные программы и методы обучения. Среди
предложений:
 
  • пакеты для изучения любого языкового уровня;
  • индивидуальные занятия с преподавателями по скайпу;
  • разговорный клуб, чтоб навсегда забыть про словосочетание «языковой барьер».
 
Максимум преимуществ и минимум трудозатрат
С нами вы действительно, получите максимум от занятий. В числе особенностей, которые отмечают студенты:
 
  • обучение по индивидуальным программам;
  • продуманная методика, основанная на тщательном анализе мозговой деятельности человека и
  • характеристиках памяти;
  • возможность качественной тренировки восприятия речи на слух;
  • индивидуальный график занятий, в котором мы подстраиваемся под ваше свободное время, а не
  • наоборот;
  • только лучшие преподаватели, которые умеют и любят обучать английскому языку;
  • возможность учёбы с любого уровня до требуемых пределов;
  • ответственность за студентов и их знания;
  • диплом европейского образца по завершению обучения.
 
С нами уже сотрудничают 100 преподавателей, знающих как помочь заговорить на английском и более 92 000
студентов со всего мира, стремящихся к качественному обучению.
Великолепные результаты и довольные ученики – это то, чем мы гордимся по праву. Попробуйте уже
Если после недели обучения вы решите, что методика не для вас, то мы вернем деньги без лишних вопросов.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для путешественников 15 ч. 5990 за курс
Английский за 30 часов 30 ч. 9900 за курс
Английский за 30 часов VIP(для всей семьи) 90 ч. 19900 за курс
Деловой английский 15 ч. 5990 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

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