Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
16800 ₽/курс
Кол-во филиалов
4
Средняя стоимость
420 ₽/ак.час
Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.
На протяжении 15 лет британский языковой центр Globus Languages обучает сотрудников российских и зарубежных компаний иностранным языкам. С нашей помощью более 20 000 студентов из 367 компаний освоили язык с нуля или повысили степень владения иностранным языком до необходимого уровня.
Мы предлагаем корпоративное обучение английскому и другим иностранным языкам по максимально сжатой программе, которая сэкономит время сотрудников и даст им четкие и систематизированные знания в нужной сфере.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Стандартный курс
|40 ч.
|16800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Басманный район, метро Чистые пруды, ул. Макаренко, 5, cтр. 1A 3 этаж, офис 5
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Москва, район Хамовники, метро Парк культуры, 2-ой Неопалимовский переулок, 7
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Москва, район Царицыно, метро Кантемировская, Кантемировская 29, корп.2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Москва, район Новогиреево, метро Новогиреево, Свободный проспект, 21/2
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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