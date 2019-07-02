Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика.

К основным преимуществам нашей компании можно отнести: