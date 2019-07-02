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Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика.
К основным преимуществам нашей компании можно отнести:
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|4640 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Люблино, метро Люблино, ул. Таганрогская, д. 25
|не указано
|Москва, микрорайон Городок Б, ул. 3-ье Почтовое Отделение, д. 92
|не указано
|Москва, район Северное Измайлово, метро Щёлковская, ул. Константина Федина, д. 5а
|не указано
|Москва, район Щукино, метро Щукинская, ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1
|не указано
|Москва, район Марьина Роща, метро Марьина Роща, ул. Сущёвский Вал, д. 43, стр. 2
|не указано
|Москва, Даниловский район, метро Тульская, ул. Большая Тульская, д. 2
|не указано
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