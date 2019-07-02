Глоссологуc

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

4640 ₽/курс

Кол-во филиалов

6

Средняя стоимость

580 ₽/ак.час

Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика.

К основным преимуществам нашей компании можно отнести:

  • Наличие нескольких филиалов. На данный момент времени у нас работает шесть филиалов по изучению английского в Москве. Это означает, что каждый человек может подобрать филиал, который будет расположен рядом с его домом или работой. Получить более подробную информацию о расположении филиалов можно в соответствующем разделе нашего сайта.
  • Индивидуальный подход к ученикам. Мы подбираем программы английского языка в соответствии с подготовкой, возрастом, уровнем знаний и личными пожеланиями человека. Главное для нас, чтобы ученики чувствовали себя комфортно во время изучения английского, чтобы процесс учебы проходил в доброжелательной атмосфере, где они могут в кратчайшие сроки улучшить свои коммуникативные навыки.
  • Современный подход к образовательному процессу. Наши преподаватели заинтересованы в том, чтобы передача знаний на курсах английского языка проходила в увлекательной и интересной форме, что обеспечивает отличный эффект и результативность занятий. Для этого разговорные навыки отрабатываются в ситуативных играх, так как особый акцент делается именно на развитие разговорного навыка. Вы сможете уверенно общаться и понимать собеседника, а это важный момент для дальнейшего освоения любого языка.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 4640 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Люблино, метро Люблино, ул. Таганрогская, д. 25 не указано Записаться на урок
Москва, микрорайон Городок Б, ул. 3-ье Почтовое Отделение, д. 92 не указано Записаться на урок
Москва, район Северное Измайлово, метро Щёлковская, ул. Константина Федина, д. 5а не указано Записаться на урок
Москва, район Щукино, метро Щукинская, ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1 не указано Записаться на урок
Москва, район Марьина Роща, метро Марьина Роща, ул. Сущёвский Вал, д. 43, стр. 2 не указано Записаться на урок
Москва, Даниловский район, метро Тульская, ул. Большая Тульская, д. 2 не указано Записаться на урок

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