Дата основания
2016 г.
Минимальная стоимость
5000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
500 ₽/ак.час
Онлайн-школа иностранных языков Greenland – это школа иностранных языков, которая уже не первый год занимается успешным дистанционным обучением студентов по всей стране.
Наши преподавателя являются профессионалами своего дела, регулярно общаются с носителями и постоянно совершенствуют свой уровень владения языком и навыки преподавания.
Преимущества компании:
- оплата за несколько занятий, а не за весь курс,
- бесплатный пробный урок и тестирование,
- оплата от 2 занятий,
- акции и бесплатные разговорные клубы по Skype,
- возможность заниматься в группе, что значительно сэкономит ваши расходы,
- методист–ассистент: у каждого студента есть личный методист, к которому можно будет обращаться в любом случае, по любым вопросам,
- игровая форма обучения для детей и качественно продуманные программы,
- сертификат по окончанию курса.
Внимание! У нас специальное предложение!
Турбо-СТАРТ в английском: при оплате 10 занятий + 4 занятия в подарок!
Акция действует до 01.10.19
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Используемая в обучении методика:
Наш инновационный подход SAVE TIME включает в себя современные технологии обучения и запоминания, а удобный формат Skype-звонков сэкономит ваше время.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|10 ч.
|5000 за курс
|Бизнес-английский
|10 ч.
|5000 за курс
|Подготовке школьников к ЕГЭ и другим экзаменам
|10 ч.
|5000 за курс
|Подготовка к IELTS и TOEFL
|10 ч.
|5000 за курс
|Для туристов и путешествий
|10 ч.
|5000 за курс
|Подготовка к собеседованию
|10 ч.
|5000 за курс
|Изучения языка для детей школьников
|10 ч.
|5000 за курс
|Специализированный курс
|10 ч.
|5000 за курс
События и акции
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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