Онлайн-школа иностранных языков Greenland – это школа иностранных языков, которая уже не первый год занимается успешным дистанционным обучением студентов по всей стране.

Наши преподавателя являются профессионалами своего дела, регулярно общаются с носителями и постоянно совершенствуют свой уровень владения языком и навыки преподавания.

Преимущества компании:

оплата за несколько занятий, а не за весь курс,

бесплатный пробный урок и тестирование,

оплата от 2 занятий,

акции и бесплатные разговорные клубы по Skype,

возможность заниматься в группе, что значительно сэкономит ваши расходы,

методист–ассистент: у каждого студента есть личный методист, к которому можно будет обращаться в любом случае, по любым вопросам,

игровая форма обучения для детей и качественно продуманные программы,

сертификат по окончанию курса.

Внимание! У нас специальное предложение!

Турбо-СТАРТ в английском: при оплате 10 занятий + 4 занятия в подарок!

Акция действует до 01.10.19

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Используемая в обучении методика:

Наш инновационный подход SAVE TIME включает в себя современные технологии обучения и запоминания, а удобный формат Skype-звонков сэкономит ваше время.