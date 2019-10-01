Greenland

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

5000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

500 ₽/ак.час

Онлайн-школа иностранных языков Greenland – это школа иностранных языков, которая уже не первый год занимается успешным дистанционным обучением студентов по всей стране.

Наши преподавателя являются профессионалами своего дела, регулярно общаются с носителями и постоянно совершенствуют свой уровень владения языком и навыки преподавания.

Преимущества компании:

  • оплата за несколько занятий, а не за весь курс,
  • бесплатный пробный урок и тестирование,
  • оплата от 2 занятий,
  • акции и бесплатные разговорные клубы по Skype,
  • возможность заниматься в группе, что значительно сэкономит ваши расходы,
  • методист–ассистент: у каждого студента есть личный методист, к которому можно будет обращаться в любом случае, по любым вопросам,
  • игровая форма обучения для детей и качественно продуманные программы,
  • сертификат по окончанию курса.

Внимание! У нас специальное предложение!

Турбо-СТАРТ в английском: при оплате 10 занятий + 4 занятия в подарок!

Акция действует до 01.10.19

Торопитесь!

 

Используемая в обучении методика:

Наш инновационный подход SAVE TIME включает в себя современные технологии обучения и запоминания, а удобный формат Skype-звонков сэкономит ваше время. 

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 10 ч. 5000 за курс
Бизнес-английский 10 ч. 5000 за курс
Подготовке школьников к ЕГЭ и другим экзаменам 10 ч. 5000 за курс
Подготовка к IELTS и TOEFL 10 ч. 5000 за курс
Для туристов и путешествий 10 ч. 5000 за курс
Подготовка к собеседованию 10 ч. 5000 за курс
Изучения языка для детей школьников 10 ч. 5000 за курс
Специализированный курс 10 ч. 5000 за курс

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Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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