Дата основания
2011 г.
Минимальная стоимость
8500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
575 ₽/ак.час
В Инглиш Кантри Вы научитесь общаться на иностранных языках, преподаватели требовательны к ученикам, но всегда помогут, объяснят материал, подскажут.
Главная задача - сделать урок интересным, преподнести материал доступно для учеников и Вы сами заметите как шаг за шагом Вам все легче общаться с носителями языка.
Занятия проводят в основном носители из США, а также русские преподаватели, по Вашему желанию.
Все учителя имеют большой стаж работы и необходимые сертификаты. Работа проходит со взрослыми как по индивидуальной программе, так и в группах. Организованы детские и подростковые группы, занятия в которых проходят по специальным возрастным методикам. Осуществляется корпоративное обучение и подготовка к экзаменам любой сложности.
Вы также можете записаться на индивидуальные занятия с носителем английского языка.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|8 ч.
|8500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Хорошёвский район, метро Аэропорт, Ленинградский проспект, 47
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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