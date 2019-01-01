Инглиш Кантри

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

8500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

575 ₽/ак.час

В Инглиш Кантри Вы научитесь общаться на иностранных языках, преподаватели требовательны к ученикам, но всегда помогут, объяснят материал, подскажут.

Главная задача - сделать урок интересным, преподнести материал доступно для учеников и Вы сами заметите как шаг за шагом Вам все легче общаться с носителями языка.

Занятия проводят в основном носители из США, а также русские преподаватели, по Вашему желанию.

Все учителя имеют большой стаж работы и необходимые сертификаты. Работа проходит со взрослыми как по  индивидуальной программе, так и в группах. Организованы детские и подростковые группы, занятия в которых проходят по специальным возрастным методикам. Осуществляется корпоративное обучение и подготовка к экзаменам любой сложности.

Вы также можете записаться на индивидуальные занятия с носителем английского языка.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 8 ч. 8500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Хорошёвский район, метро Аэропорт, Ленинградский проспект, 47 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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