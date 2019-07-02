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Основатель и идейный вдохновитель школы - преподаватель иностранных языков Елена Шипилова.
Сделать людей мультиспикерами.
Наши инвесторы - это наши студенты.
Все деньги за оплату курсов по скайпу мы вкладываем в разработку новых языков, в подбор команды и в развитие IT технологий на сайте.
За свои деньги студент получает не только результат здесь и сейчас, но и вкладывается в создание новых курсов, которые понадобятся ему через время.
Каждый год мы подводим итоги уходящего года, что сделано за год, что удалось реализовать, а над чем еще нужно работать.
Записывайтесь на пробное занятие по Viber, WhatsApp: +420 777 664 540 или на сайте школы.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Базовый курс с 0 до уровня A2
|20 ч.
|13731 за курс
|Курс с уровня A2 до B1
|40 ч.
|20631 за курс
|Курс с Intermediate до Upper- Intermediate
|25 ч.
|55200 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва
|не указано
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