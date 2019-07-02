Иностранные языки для начинающих - SpeakASAP

Дата основания

2009 г.

Минимальная стоимость

13731 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

686 ₽/ак.час

Основатель и идейный вдохновитель школы - преподаватель иностранных языков Елена Шипилова.

Миссия SpeakASAP

Сделать людей мультиспикерами.

  • Дать школьникам бесплатные инструменты для того, чтобы они начали говорить на иностранном языке.
  • Улучшить систему преподавания языков в школе.
  • Убрать языковой барьер, сделать людей мультиспикерами.
  • Социальная направленность. Оказывать реальную помощь детям.

Наши инвесторы - это наши студенты.

Все деньги за оплату курсов по скайпу мы вкладываем в разработку новых языков, в подбор команды и в развитие IT технологий на сайте.

За свои деньги студент получает не только результат здесь и сейчас, но и вкладывается в создание новых курсов, которые понадобятся ему через время.

Каждый год мы подводим итоги уходящего года, что сделано за год, что удалось реализовать, а над чем еще нужно работать.

  • 98% студентов достигает своих целей на курсах
  • 96% отзывов от наших учеников положительные
  • 18 языкам мы учим на сегодняшний день
  • 2 млн. установок наших мобильных приложений

Записывайтесь на пробное занятие по Viber, WhatsApp: +420 777 664 540 или на сайте школы.

 
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Базовый курс с 0 до уровня A2 20 ч. 13731 за курс
Курс с уровня A2 до B1 40 ч. 20631 за курс
Курс с Intermediate до Upper- Intermediate 25 ч. 55200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

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