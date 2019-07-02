Основатель и идейный вдохновитель школы - преподаватель иностранных языков Елена Шипилова.

Миссия SpeakASAP

Сделать людей мультиспикерами.

Дать школьникам бесплатные инструменты для того, чтобы они начали говорить на иностранном языке.

Улучшить систему преподавания языков в школе.

Убрать языковой барьер, сделать людей мультиспикерами.

Социальная направленность. Оказывать реальную помощь детям.

Наши инвесторы - это наши студенты.

Все деньги за оплату курсов по скайпу мы вкладываем в разработку новых языков, в подбор команды и в развитие IT технологий на сайте.

За свои деньги студент получает не только результат здесь и сейчас, но и вкладывается в создание новых курсов, которые понадобятся ему через время.

Каждый год мы подводим итоги уходящего года, что сделано за год, что удалось реализовать, а над чем еще нужно работать.