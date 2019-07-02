Дорогие друзья! Вас и ваших деток будут обучать наши лучшие преподаватели, начиная с любого уровня владения английским языком: Starter (Full Beginner), Elementary, Pre-Intermediate, Pre-Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency по общеевропейской шкале.



У всех наших замечательных преподавателей высшее педагогическое и лингвистическое или филологическое образование МГУ, МГПУ, МГЛУ, дипломы с отличием! Все преподаватели прошли стажировку в англоязычных странах в Лондоне, Канаде, в Нью-Йорке и имеют сертификаты международного образца, дающие право преподавать английский язык по всему миру.