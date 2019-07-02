INSIDE ENGLISH

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

7800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

450 ₽/ак.час

Дорогие друзья! Вас и ваших деток будут обучать наши лучшие преподаватели, начиная с любого уровня владения английским языком: Starter (Full Beginner), Elementary, Pre-Intermediate, Pre-Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency по общеевропейской шкале.


У всех наших замечательных преподавателей высшее педагогическое и лингвистическое или филологическое образование МГУ, МГПУ, МГЛУ, дипломы с отличием! Все преподаватели прошли стажировку в англоязычных странах в Лондоне, Канаде, в Нью-Йорке и имеют сертификаты международного образца, дающие право преподавать английский язык по всему миру.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 7800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Марьино, метро Братиславская, Перервинский бульвар, д. 21, корп. 1 не указано Записаться на урок

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