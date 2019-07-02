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Дорогие друзья! Вас и ваших деток будут обучать наши лучшие преподаватели, начиная с любого уровня владения английским языком: Starter (Full Beginner), Elementary, Pre-Intermediate, Pre-Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency по общеевропейской шкале.
У всех наших замечательных преподавателей высшее педагогическое и лингвистическое или филологическое образование МГУ, МГПУ, МГЛУ, дипломы с отличием! Все преподаватели прошли стажировку в англоязычных странах в Лондоне, Канаде, в Нью-Йорке и имеют сертификаты международного образца, дающие право преподавать английский язык по всему миру.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|7800 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Марьино, метро Братиславская, Перервинский бульвар, д. 21, корп. 1
|не указано
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