Дата основания
2000 г.
Минимальная стоимость
20000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
690 ₽/ак.час
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
С нами вы выучите:
• Английский
• Немецкий
• Французкий
• Итальянский
• Испанский
• Русский как иностранный
• Подготовка к ЕГЭ и ГИА (иностранные языки, математика, русский язык)
Занятия ведутся на иностранном языке, начиная с нулевого уровня, что позволяет слушателям окунуться в мир иностранного языка с первых минут занятий. В ходе урока максимальное время предоставляется говорению на иностранном языке, что дает возможность общаться без комплексов с носителем языка в реальных ситуациях.
Обучение иностранному языку ведется в группах от 6 до 8 человек.
Чтобы определить свой предварительный уровень знаний английского языка, вы можете пройти тестирование он-лайн.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|100 ч.
|20000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Мещанский район, метро Кузнецкий Мост, ул. Кузнецкий мост, д. 19
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