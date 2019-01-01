Интенсив

Дата основания

2000 г.

Минимальная стоимость

20000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

690 ₽/ак.час

"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.


С нами вы выучите:


• Английский
• Немецкий
• Французкий
• Итальянский
• Испанский
• Русский как иностранный
• Подготовка к ЕГЭ и ГИА (иностранные языки, математика, русский язык)


Занятия ведутся на иностранном языке, начиная с нулевого уровня, что позволяет слушателям окунуться в мир иностранного языка с первых минут занятий. В ходе урока максимальное время предоставляется говорению на иностранном языке, что дает возможность общаться без комплексов с носителем языка в реальных ситуациях.
Обучение иностранному языку ведется в группах от 6 до 8 человек.
Чтобы определить свой предварительный уровень знаний английского языка, вы можете пройти тестирование он-лайн.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс 100 ч. 20000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Мещанский район, метро Кузнецкий Мост, ул. Кузнецкий мост, д. 19 Записаться на урок

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