"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.



С нами вы выучите:



• Английский

• Немецкий

• Французкий

• Итальянский

• Испанский

• Русский как иностранный

• Подготовка к ЕГЭ и ГИА (иностранные языки, математика, русский язык)



Занятия ведутся на иностранном языке, начиная с нулевого уровня, что позволяет слушателям окунуться в мир иностранного языка с первых минут занятий. В ходе урока максимальное время предоставляется говорению на иностранном языке, что дает возможность общаться без комплексов с носителем языка в реальных ситуациях.

Обучение иностранному языку ведется в группах от 6 до 8 человек.

Чтобы определить свой предварительный уровень знаний английского языка, вы можете пройти тестирование он-лайн.