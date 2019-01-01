Дата основания
2001 г.
Минимальная стоимость
16500 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
1350 ₽/ак.час
С 2001 года языковой центр IQ Consultancy проводит корпоративное обучение английскому языку и помогает компаниям развивать своих сотрудников.
- 160+ компаний доверили нам своих сотрудников.
- 91% наших клиентов продолжают обучение у нас.
Создаем программы под ваши цели
Для каждой компании учебный план создается с учетом целей, сроков, текущего уровня знаний, специализации и других факторов. В ходе обучения английскому - программу можно модифицировать в соответствии с новыми задачами, пожеланиями или уровнем прогресса. Для этого мы постоянно следим за успехами студентов, проводим регулярные тестирования и опросы.
Преподаватели знают ваш бизнес
Наши педагоги успешно работали с ведущими строительными предприятиями, лидерами IT-индустрии, крупным сетевым ритейлом, банками и другими компаниями. Каждый преподаватель специализируется на определенной сфере бизнеса: разбирается в тонкостях отрасли и владеет терминологией. Такие занятия намного эффективнее, чем уроки общего английского с носителем языка.
Удобный сервис экономит время
С каждым клиентом работает персональный менеджер — он следит за процессом корпоративного обучения, предоставляет финансовые и академические отчеты, собирает отзывы студентов, решает любые проблемы. Вы всегда будете знать, к кому обратиться по любому вопросу.
Время и место выбираете вы
Мы согласуем удобное для вас расписание и место занятий — организуем корпоративное обучение английскому в офисе, на производстве или в любой другой локации. Также возможны занятия онлайн.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для вашей команды
|10 ч.
|16500 за курс
|Sprint English
|10 ч.
|24000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Сокол, метро Сокол, Ленинградский пр. 80, к. 16
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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