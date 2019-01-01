IQ Consultancy

Дата основания

2001 г.

Минимальная стоимость

16500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

1350 ₽/ак.час

С 2001 года языковой центр IQ Consultancy проводит корпоративное обучение английскому языку и помогает компаниям развивать своих сотрудников.

  • 160+ компаний доверили нам своих сотрудников.
  • 91% наших клиентов продолжают обучение у нас.

Создаем программы под ваши цели

Для каждой компании учебный план создается с учетом целей, сроков, текущего уровня знаний, специализации и других факторов. В ходе обучения английскому - программу можно модифицировать в соответствии с новыми задачами, пожеланиями или уровнем прогресса. Для этого мы постоянно следим за успехами студентов, проводим регулярные тестирования и опросы.

Преподаватели знают ваш бизнес

Наши педагоги успешно работали с ведущими строительными предприятиями, лидерами IT-индустрии, крупным сетевым ритейлом, банками и другими компаниями. Каждый преподаватель специализируется на определенной сфере бизнеса: разбирается в тонкостях отрасли и владеет терминологией. Такие занятия намного эффективнее, чем уроки общего английского с носителем языка.

Удобный сервис экономит время

С каждым клиентом работает персональный менеджер — он следит за процессом корпоративного обучения, предоставляет финансовые и академические отчеты, собирает отзывы студентов, решает любые проблемы. Вы всегда будете знать, к кому обратиться по любому вопросу.

Время и место выбираете вы

Мы согласуем удобное для вас расписание и место занятий — организуем корпоративное обучение английскому в офисе, на производстве или в любой другой локации. Также возможны занятия онлайн.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для вашей команды 10 ч. 16500 за курс
Sprint English 10 ч. 24000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Сокол, метро Сокол, Ленинградский пр. 80, к. 16 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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