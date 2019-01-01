С 2001 года языковой центр IQ Consultancy проводит корпоративное обучение английскому языку и помогает компаниям развивать своих сотрудников.

160+ компаний доверили нам своих сотрудников.

91% наших клиентов продолжают обучение у нас.

Создаем программы под ваши цели

Для каждой компании учебный план создается с учетом целей, сроков, текущего уровня знаний, специализации и других факторов. В ходе обучения английскому - программу можно модифицировать в соответствии с новыми задачами, пожеланиями или уровнем прогресса. Для этого мы постоянно следим за успехами студентов, проводим регулярные тестирования и опросы.

Преподаватели знают ваш бизнес

Наши педагоги успешно работали с ведущими строительными предприятиями, лидерами IT-индустрии, крупным сетевым ритейлом, банками и другими компаниями. Каждый преподаватель специализируется на определенной сфере бизнеса: разбирается в тонкостях отрасли и владеет терминологией. Такие занятия намного эффективнее, чем уроки общего английского с носителем языка.

Удобный сервис экономит время

С каждым клиентом работает персональный менеджер — он следит за процессом корпоративного обучения, предоставляет финансовые и академические отчеты, собирает отзывы студентов, решает любые проблемы. Вы всегда будете знать, к кому обратиться по любому вопросу.

Время и место выбираете вы

Мы согласуем удобное для вас расписание и место занятий — организуем корпоративное обучение английскому в офисе, на производстве или в любой другой локации. Также возможны занятия онлайн.