Школа иностранных языков ITEC входит в группу компаний ITEC и является одним из лидеров на рынке обучения иностранным языкам в России. Компания была основана в 1996 году, является членом Международной торговой палаты (ICC) и Ассоциации Европейского бизнеса (AEB). Школа - официальный партнер Британского Совета и экзаменационного центра IELTS в России.

Мы обучаем 9 иностранным языкам, включая английский и русский язык как иностранный. Готовим к международным экзаменам IELTS, TOEFL, FCE, CAE, GMAT, GRE, SAT, ACT и поступлению в зарубежные учебные заведения. Организуем корпоративное обучение и курсы погружения как в России, так и за рубежом.

Среди наших клиентов крупнейшие российские и международные компании - группа Сосьете Женераль Восток, ВТБ, Coca-Cola, Chrysler, Deloitte, Servier, Enka, Honda, Nissan, Adidas, РусАл, Северсталь и многие другие. Помимо Москвы мы организуем обучение в 40 городах России, включая Санкт-Петербург, Самару, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону, Уфу, Владивосток, Екатеринбург, Волгоград, Омск, Новосибирск. Офисы ITEC располагаются в Москве, Казани, Иркутске, Красноярске и Новосибирске.

Около 2000 детей и взрослых ежегодно проходят обучение в школе ITEC. Более 5000 российских студентов успешно поступили в зарубежные учебные заведения благодаря группе компаний ITEC за последние 20 лет.

В школе работает команда профессиональных преподавателей из России, Великобритании и США.