Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
12450 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
800 ₽/ак.час
Школа иностранных языков ITEC входит в группу компаний ITEC и является одним из лидеров на рынке обучения иностранным языкам в России. Компания была основана в 1996 году, является членом Международной торговой палаты (ICC) и Ассоциации Европейского бизнеса (AEB). Школа - официальный партнер Британского Совета и экзаменационного центра IELTS в России.
Мы обучаем 9 иностранным языкам, включая английский и русский язык как иностранный. Готовим к международным экзаменам IELTS, TOEFL, FCE, CAE, GMAT, GRE, SAT, ACT и поступлению в зарубежные учебные заведения. Организуем корпоративное обучение и курсы погружения как в России, так и за рубежом.
Среди наших клиентов крупнейшие российские и международные компании - группа Сосьете Женераль Восток, ВТБ, Coca-Cola, Chrysler, Deloitte, Servier, Enka, Honda, Nissan, Adidas, РусАл, Северсталь и многие другие. Помимо Москвы мы организуем обучение в 40 городах России, включая Санкт-Петербург, Самару, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону, Уфу, Владивосток, Екатеринбург, Волгоград, Омск, Новосибирск. Офисы ITEC располагаются в Москве, Казани, Иркутске, Красноярске и Новосибирске.
Около 2000 детей и взрослых ежегодно проходят обучение в школе ITEC. Более 5000 российских студентов успешно поступили в зарубежные учебные заведения благодаря группе компаний ITEC за последние 20 лет.
В школе работает команда профессиональных преподавателей из России, Великобритании и США.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к IELTS
|48 ч.
|12450 за курс
|Подготовка к TOEFL
|48 ч.
|12450 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Пушкинская, ул. Тверская 22а, стр. 3, этаж 2 (ст. м. Тверская)
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