Дата основания
2008 г.
Минимальная стоимость
27000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
1150 ₽/ак.час
На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят.
Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.
Наши преимущества:
Профессиональные преподаватели
Только 4% из всех претендентов проходят отбор и становятся нашими преподавателями
Работа на результат
В группах до 6 человек репетитор уделяет время каждому ученику
Удобное расписание
Мы формируем расписание исходя из вашего запроса
Вам не нужно платить
Приходите на пробное занятие, оплатите, если захотите
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|72 ч.
|27000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Хлебный переулок, д. 2/3, стр. 1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!