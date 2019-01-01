Lancman School

Дата основания

2008 г.

Минимальная стоимость

27000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

1150 ₽/ак.час

На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят.

Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.

Наши преимущества:

Профессиональные преподаватели

Только 4% из всех претендентов проходят отбор и становятся нашими преподавателями

Работа на результат

В группах до 6 человек репетитор уделяет время каждому ученику

Удобное расписание

Мы формируем расписание исходя из вашего запроса

Вам не нужно платить

Приходите на пробное занятие, оплатите, если захотите

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 72 ч. 27000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Пресненский район, метро Арбатская, Хлебный переулок, д. 2/3, стр. 1 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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