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Наша студия — это воплощение данного подхода — мы помогаем нашим студентам интегрировать английский в повседневную жизнь, окружить себя им. Не просто учим их грамматике и лексике, но помогаем сделать английский частью жизни, использовать его для достижения целей.
Langliberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя история, значит и решение всякий раз будет особенным. Мы также уверены, что именно индивидуальное изучение языка является наиболее интенсивным и продуктивным, так как все внимание преподавателя посвящено только вам.
Кроме того, немаловажным фактором является место, где проходит обучение, поэтому пространство нашей студии оформлено по-настоящему стильно и удобно, чтобы ничто не отвлекало от погружения в английский язык.
Ждём вас!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|6800 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, ул. Расплетина д.12 к1, этаж 3, офис 303
|не указано
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