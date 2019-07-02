LangLiberty

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

6800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

450 ₽/ак.час

Наша студия — это воплощение данного подхода — мы помогаем нашим студентам интегрировать английский в повседневную жизнь, окружить себя им. Не просто учим их грамматике и лексике, но помогаем сделать английский частью жизни, использовать его для достижения целей.

Langliberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя история, значит и решение всякий раз будет особенным. Мы также уверены, что именно индивидуальное изучение языка является наиболее интенсивным и продуктивным, так как все внимание преподавателя посвящено только вам.

Кроме того, немаловажным фактором является место, где проходит обучение, поэтому пространство нашей студии оформлено по-настоящему стильно и удобно, чтобы ничто не отвлекало от погружения в английский язык.
Ждём вас!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 6800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Щукино, метро Октябрьское Поле, ул. Расплетина д.12 к1, этаж 3, офис 303 не указано Записаться на урок

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