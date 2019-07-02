Наша студия — это воплощение данного подхода — мы помогаем нашим студентам интегрировать английский в повседневную жизнь, окружить себя им. Не просто учим их грамматике и лексике, но помогаем сделать английский частью жизни, использовать его для достижения целей.

Langliberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя история, значит и решение всякий раз будет особенным. Мы также уверены, что именно индивидуальное изучение языка является наиболее интенсивным и продуктивным, так как все внимание преподавателя посвящено только вам.

Кроме того, немаловажным фактором является место, где проходит обучение, поэтому пространство нашей студии оформлено по-настоящему стильно и удобно, чтобы ничто не отвлекало от погружения в английский язык.

Ждём вас!