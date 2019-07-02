Learn & Know

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

3200 ₽/курс

Кол-во филиалов

3

Средняя стоимость

400 ₽/ак.час

Курсы иностранных языков Learn&know это:

- самые выгодные цены в Москве
- высокое качество
- индивидуальный подход
- фиксированная цена
- удобное расположение - рядом с м.Авиамоторная и платформой Малаховка (Люберецкий р-он, Казанское направление электричек)

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 3200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Перово, метро Авиамоторная, 1-я ул.Энтузиастов, д.3 не указано Записаться на урок
Москва, район Соколиная Гора, метро Электрозаводская, Нижний Журавлев переулок 6а не указано Записаться на урок
Москва, район Вешняки, метро Выхино, Молдагуловой 3Б не указано Записаться на урок

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