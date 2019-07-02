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Курсы иностранных языков Learn&know это:
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- фиксированная цена
- удобное расположение - рядом с м.Авиамоторная и платформой Малаховка (Люберецкий р-он, Казанское направление электричек)
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|3200 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Перово, метро Авиамоторная, 1-я ул.Энтузиастов, д.3
|не указано
|Москва, район Соколиная Гора, метро Электрозаводская, Нижний Журавлев переулок 6а
|не указано
|Москва, район Вешняки, метро Выхино, Молдагуловой 3Б
|не указано
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