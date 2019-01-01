Ling-Win

Дата основания

2018 г.

Минимальная стоимость

8000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

615 ₽/ак.час
Ling-Win – это активно развивающаяся школа иностранных языков в Москве. Наши опытные методисты и преподаватели разработали эффективные программы обучения английскому, китайскому, испанскому, немецкому, французскому и итальянскому языкам. Мы предлагаем курсы для «студентов» любого возраста – дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых.
 
Основным правилом обучения в нашей школе является индивидуальный подход к каждому ученику. Новые студенты проходят бесплатное тестирование, на основании которого формируются группы по возрасту и уровню языка. Это позволяет создать наиболее комфортные условия обучения.

Благодаря небольшому количеству людей в группах, от 4 до 8 человек, преподаватели могут использовать преимущества как групповой, так и индивидуальной работы. Занятия в группах мотивируют студентов, дают им возможность делиться знаниями друг с другом. В то же время преподаватель может уделить внимание каждому ученику в течение урока.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 8 ч. 8000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Черёмушки, метро Новые Черёмушки, ул. Херсонская, д. 43 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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