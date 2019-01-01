Дата основания
2018 г.
Минимальная стоимость
8000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
615 ₽/ак.час
Ling-Win – это активно развивающаяся школа иностранных языков в Москве. Наши опытные методисты и преподаватели разработали эффективные программы обучения английскому, китайскому, испанскому, немецкому, французскому и итальянскому языкам. Мы предлагаем курсы для «студентов» любого возраста – дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых.
Основным правилом обучения в нашей школе является индивидуальный подход к каждому ученику. Новые студенты проходят бесплатное тестирование, на основании которого формируются группы по возрасту и уровню языка. Это позволяет создать наиболее комфортные условия обучения.
Благодаря небольшому количеству людей в группах, от 4 до 8 человек, преподаватели могут использовать преимущества как групповой, так и индивидуальной работы. Занятия в группах мотивируют студентов, дают им возможность делиться знаниями друг с другом. В то же время преподаватель может уделить внимание каждому ученику в течение урока.
Благодаря небольшому количеству людей в группах, от 4 до 8 человек, преподаватели могут использовать преимущества как групповой, так и индивидуальной работы. Занятия в группах мотивируют студентов, дают им возможность делиться знаниями друг с другом. В то же время преподаватель может уделить внимание каждому ученику в течение урока.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|8 ч.
|8000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Черёмушки, метро Новые Черёмушки, ул. Херсонская, д. 43
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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