Ling-Win – это активно развивающаяся школа иностранных языков в Москве. Наши опытные методисты и преподаватели разработали эффективные программы обучения английскому, китайскому, испанскому, немецкому, французскому и итальянскому языкам. Мы предлагаем курсы для «студентов» любого возраста – дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых.

Основным правилом обучения в нашей школе является индивидуальный подход к каждому ученику. Новые студенты проходят бесплатное тестирование, на основании которого формируются группы по возрасту и уровню языка. Это позволяет создать наиболее комфортные условия обучения.



Благодаря небольшому количеству людей в группах, от 4 до 8 человек, преподаватели могут использовать преимущества как групповой, так и индивидуальной работы. Занятия в группах мотивируют студентов, дают им возможность делиться знаниями друг с другом. В то же время преподаватель может уделить внимание каждому ученику в течение урока.